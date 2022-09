George Simion nu mai pleacă în SUA. Liderul AUR explică motivul și anunță că va da în judecată un site de știri

Liderul AUR George Simion nu mai pleacă în SUA. El a explicat marți de ce nu va putea ajunge duminică acolo. Totodată, el a anunțat că va da în judecată revista Newsweek.

„Înțeleg că au apărut unele controverse cu privire la vizita pe care trebuia să o am în SUA. Din motive de birocrație și din motive de timp scurt, nu voi ajunge la sfârșitul acestei săptămâni în Statele Unite ale Americii pentru a participa la cina cu fostul secretar de stat american Mike Pompeo. Facem publică invitația pe care am primit-o. (...) Cred că domnii de la Newsweek, care lansează mai multe minciuni la adresa noastră, vor fi dați în judecată pentru această minciună. Nu am reușit decât ieri introducerea (luni - n.r.) în Biroul Permanent și realizarea formalităților pentru vizita în SUA, așa că nu pot ajunge duminică acolo. Vreau să denunț public unele chestiuni de o gravitate fără precedent. Membri ai guvernului României și Ambasada României la Washington, prin dl Muraru au făcut presiuni extraordinare ca relația noastră cu Partidul Republican, întâlnirea noastră cu Mike Pompeo și sesiunile legate de ONU, la care urma să particip, să nu aibă loc”, a spus George Simion.

Newsweek a scris în această dimineață că liderul AUR a pretins că a fost invitat la un eveniment în SUA, cerând bani publici pentru deplasare.