Germania cere Comitetului Internaţional Olimpic să 'analizeze foarte atent' trecutul sportivilor ruşi

Ministrul german al sportului, Nancy Faeser, a cerut, sâmbătă, Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) să "analizeze foarte atent" trecutul sportivilor ruşi şi să îi excludă de la Jocurile Olimpice din 2024 pe cei care au susţinut războiul împotriva Ucrainei.

CIO, condus de germanul Thomas Bach, a autorizat prezenţa sportivilor ruşi şi belaruşi la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 (26 iulie-11 august), sub drapel neutru şi în condiţii stricte de neutralitate, dacă aceştia îndeplinesc criteriile de calificare.

"Lui Putin nu trebuie să i se permită sub nicio formă să folosească Jocurile Olimpice de la Paris pentru propaganda sa. Ca echipele ruseşti să rămână excluse şi ca steagurile şi simbolurile să fie interzise este minimul la care ne putem aştepta din partea CIO", a subliniat Nancy Faeser, citată într-un comunicat de presă.



În martie 2023, CIO recomandase federaţiilor internaţionale să reintegreze sportivii ruşi şi belaruşi ca persoane fizice, sub un drapel neutru, cu condiţia să nu fi susţinut războiul declanşat de armata rusă împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022 şi să nu fie sub contract nici cu armata, nici cu agenţiile naţionale de securitate.



"Acum depinde de Comitetul Internaţional Olimpic şi de federaţiile internaţionale să examineze foarte precis dacă sportivii ruşi şi belaruşi individuali ar trebui să fie excluşi dacă au sprijinit în vreun fel războiul de agresiune rusesc sau dacă au vreo legătură cu guvernul rus sau cu armata rusă", a declarat ministrul de interne, care este, de asemenea, responsabil pentru sport.

Potrivit CIO, unsprezece sportivi - opt ruşi şi trei belaruşi - s-au calificat până în prezent îndeplinind criteriile de neutralitate, considerate "discriminatorii" de către Moscova.