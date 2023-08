Gheboasă s-a autoproclamat idolul copiilor: La festivaluri primesc câți bani cer! Visam la banii ăștia

Gheboasă a făcut mai multe mărturisiri despre viața și cariera sa. Se întâmpla înainte să devină punctul central al festivalului Untold. După ce zeci de adolescenți au fost filmați înjurând pe piesele sale, Gheboasă a ajuns să fie criticat de o mare parte din români.

Chiar și așa, artistul spune că face o mulțime de bani din prestațiile sale artistice.

„Toate (festivalurile – n.r.) mi-au dat cât am cerut, am cerut (anul acesta – n.r.) mai mult decât ceream de obicei. Visam la banii aștia, nici nu puteam să-mi imaginez vreodată. Dar nu-mi place să vorbesc despre bani, să le zic oamenilor câți bani am făcut.

Pentru că acolo sunt copii de 16-17 ani care nu-și permit, doar speră. Sunt copii cu lipsuri, amărâți rău de tot, cade casa pe ei, n-au nici pâine acasă, nu pot să vin să vorbesc de mii de euro când copiii ăia se uită la mine și eu sunt exemplu pentru ei“, a spus Gheboasă la podcastul lui Măruță.