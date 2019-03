Gigi Becali devine socru - Ce spune despre viitorul ginere

Teodora Becali, una dintre fiicele patronului FCSB-ului, se marita. Becali spune ca e cum nu se poate mai multumit si mai fericit, scrie sport.ro.

Gigi Becali va deveni pentru prima data socru. Una dintre cele trei fiice ale sale se marita! Latifundiarul din Pipera a confirmat ca evenimentul va avea loc in luna octombrie si spune ca e fericit ca ginerele lui are 1.85 inaltime.

Citește și: Planta din România care distruge în timp record celulele canceroase

"Are peste 1.85, asa cum imi place mie. Am o familie, sunt foarte fericit. Este adevarat ca in octombrie o sa facem nunta. In Bucuresti o facem. Mai multe nu vreau sa spun, ca nu vor ei. Vreau sa le fac pe plac.

Eu i-am spus: Mai, tata, faci ce vrei, nu ma intereseaza. Cat ai stat la mine in casa, ai facut tot ce ai vrut. Eu am incredere!", a spus Becali, potrivit cotidianului Evenimentul Zilei.