Gino Iorgulescu face acuzații incendiare: 'Familia șoferului este de interlopi! Mi-au cerut 3 milioane de euro'

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, face afirmații șocante legate de procesul fiului Mario, informează gsp.ro.

Pe 18 octombrie 2023, Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare cu executare, pentru comiterea infracțiunii de omor și conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Mario Iorgulescu se află în aceste momente în Italia, fiind dat în urmărire generală

Gino Iorgulescu susține că Mario este bolnav și nu poate reveni în România.

Gino Iorgulescu a revenit cu un comunicat amplu în care susține că probele toxicologice nu au fost luate corespunzător în cazul fiului Mario. Președintele LPF șochează și mai departe. Susține că victima ar fi făcut parte dintr-un clan interlop, că ar fi consumat o cantitate mare de cocaină și că familia ar fi cerut suma de 3 milioane de euro.

Scrisoare șocantă a lui Gino Iorgulescu: „Persoana decedată era membră a unui clan interlop”

„Daniel Vicol, persoana decedată în urma impactului în care nu purta centură de siguranță și se afla sub influența Cocainei, fiindu-i depistată o doză foarte mare, de consumator, membră a unui clan interlop specializat în trafic de persoane/proxenetism în afara granițelor țării.

Totodata, femeile din clan sunt renumitele vrajitoare care au escrocat-o si pe Oana Zavoranu. Totodată, există suspiciuni mai mult decât rezonabile ca aceste persoane practicau în mod obișnuit înșelăciunea prin metoda «accidentul».

Socrul victimei a fost a doua zi la mine, la spital, si mi-a cerut 3 milioane de euro, in contextul in care ginerele lui nici macar nu era înmormantat, iar fiul meu era in pragul morții. In pofida acestor fapte, în aparitiile televizate repetate din acea perioada mințeau și spuneau ca nu au cerut si nu au vrut nimic din partea familiei Iorgulescu de la care au refuzat ajutorul oferit.

Dupa cum spuneam, încă din prima zi de dupî accident, socrul/tatal concubinei persoanei vătămate, numitul Sigismund Minca, zis Tane din clanul Sadoveanu din Chitila – în prezent în închisoare - a venit la spitalul unde era internat fiul meu să imi ceara bani”, a transmis Gino Iorgulescu, potrivit Lumea Justiției.

Datele-cheie din dosarul lui Mario Iorgulescu: