Globurile de Aur 2024: Cillian Murphy, cel mai bun actor într-un film-dramă

Rolul din "Oppenheimer" i-a adus lui Cillian Murphy premiul pentru cel mai bun actor principal într-un film-dramă, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, relateaza agerpres.

Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui Cillian Murphy, care a mai fost nominalizat în 2006 pentru interpretarea din "Breakfast on Pluto".

La această categorie au mai fost nominalizaţi Bradley Cooper - "Maestro", Leonardo Dicaprio - "Killers of the Flower Moon", Colman Domingo - "Rustin", Barry Keoghan - "Saltburn", şi Andrew Scott - "All of Us Strangers".

Anul trecut, premiul la această categorie a fost câştigat de Austin Butler ("Elvis").

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.