Globurile de Aur 2024: Paul Giamatti, cel mai bun actor într-un film comedie

Paul Giamatti a câştigat duminică seară Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film comedie/musical cu rolul din "The Holdovers", în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului, notează Agerpres.

Actorul este un veteran al Globurilor de Aur pe care le-a mai câştigat de 2 ori din 6 nominalizări, cu rolurile din producţiile "John Adams" (2009) şi "Barney's Version" (2011).

La această categorie au mai fost nominalizaţi actorii Nicolas Cage - "Dream Scenario", Timothee Chalamet - "Wonka", Matt Damon - "Air", Joaquin Phoenix - "Beau is Afraid" şi Jeffrey Wright - "American Fiction".



Anul trecut, premiul la această categorie a fost câştigat de Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin").



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.