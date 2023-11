Grădinescu îl pune la punct pe CTP, după ironiile privind meciul României: 'Şi eu am anumite păreri despre articolele lui'

Grădinescu îl pune la punct pe CTP, după ironiile despre meciul României: Şi eu am anumite păreri despre articolele lui

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat într-o notă ironică prestația celor doi comentatori de la meciul României cu Israelul (mai multe, aici). Emil Grădinescu - unul dintre comentatori - susține că nu se simte deranjat de ironiile lui CTP, dar „am și eu anumite păreri despre articolele lui”.

„„Sunt unii care nu sunt neapărat fani ai naţionalei, sunt oameni cu un anumit nivel de cultură şi cu pretenţii care s-au simţit ofuscaţi de toate interjecţiile noastre. Poate că lor nu prea le-a plăcut. Am comentat pentru suporteri.

N-am citit reacţia lui CTP, mi-a spus soţia că ne ia la mişto. Foarte bine, asta e dacă aşa crede el. Şi eu am anumite păreri despre articolele lui, dar o las aşa. Până la urmă, nu este rău dacă te înjură CTP-ul. Am fost pur şi simplu microbişti, nu a fost ceva patriotic. Am zis ce am simţit ca nişte oameni care consumă fotbal”, a spus Grădinescu, informează GSP.RO.

„Iniţial, înainte să intrăm în emisiune, ne-am gândit că ar trebui să fim mai calmi, mai detaşaţi. Să avem o plasă de siguranţă, de civilizaţie. Dar a început meciul, ne-a prins tensiunea şi ne-am purtat ca nişte microbişti.

Am fost ca nişte suporteri. Vă spun, îmi propusesem să fiu puţin mai distant. Dar nu mi-am dat seama când m-a luat valul şi m-am trezit că strig la arbitru, la Mihăilă, de peluză. Cred că cel mai bine este să fii tu însuţi şi să te comporţi aşa cum simţi. Dar, mă rog, unora le-a plăcut, altora nu.

Am avut atâtea meciuri slabe pe care le-am comentat cu echipa naţională, dar de data asta am simţit vibe-ul acela din alte timpuri, de pe vremea când România avea naţională bună de tot. Am simţit că sunt stăpâni pe ei, ştiu ce fac. Au ţinut liniile sus, nu au băgat autobuzul în poartă. (...) M-a luat apa rău de tot, cred că dacă reascult comentariul, mi-ar fi un pic ruşine”, a spus Grădinescu, într-o intervenție la Fanatik.