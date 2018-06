GRECO intervine cu o recomandare, după ce Curtea Constituțională a dat verde pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi

Curtea Constituțională a dat undă verde pentru revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi și îl forțează pe Klaus Iohannis să semneze decretul privind revocarea din funcție.

Într-un răspuns pentru Ziare.com, cei de la GRECO reiterează faptul că pentru revocarea procurorilor șefi trebuie să existe un proces transparent, dar în care Consiliul Superior al Magistraturii să aibă un rol mai important. În cazul nostru, CSM a dat aviz negativ pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi.

Art. 52: "GRECO reitereaza recomandarea pentru ca procedura de numire si revocare a procurorilor cu functii de conducere, altii decat Procurorul General, in conformitate cu articolul 54 al Legii 303/2004, sa includa un proces in egala masura transparent si bazat pe criterii obicetive, iar Consiliului Superior al Magistraturii sa i se dea un rol mai puternic in aceasta procedura."

Ce spune articolul de lege la care face trimitere GRECO:

"Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator".