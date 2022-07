Grupul UniCredit, prin fundaţia sa, sprijină 52 de organizaţii non-profit dedicate copiilor, cu un total de 500.000 de euro

Un număr de 52 de proiecte sociale dedicate tinerilor şi copiilor au fost răsplătite cu un total de 500.000 de euro, fonduri care au fost alocate în patru domenii specifice: educaţie, incluziune socială, dizabilitate şi sănătate, potrivit unui comunicat al UniCredit Bank, remis marţi AGERPRES.

"Cea de-a treia ediţie a 'Call for Europe', iniţiativă care vizează susţinerea organizaţiilor non-profit care desfăşoară programe pentru copii din cele 12 ţări europene în care Grupul UniCredit îşi desfăşoară activitatea, a ajuns la final", se menţionează în comunicat.

Astfel, 52 de proiecte sociale dedicate tinerilor şi copiilor au fost răsplătite cu un total de 500.000 de euro, fonduri care au fost alocate în patru domenii specifice: educaţie (238.500 de euro), incluziune socială (104.500 de euro), dizabilitate (94.000 de euro) şi sănătate (63.000 de euro), potrivit Agerpres.ro.

"Fundaţia UniCredit are o lungă istorie de susţinere a comunităţilor din diferitele ţări în care suntem prezenţi, pe care continuăm să le creştem şi să le îmbunătăţim prin activităţi dedicate. Datorită iniţiativei Call for Europe am reuşit să susţinem 144 de proiecte pentru copii şi tineri din diferite ţări europene în ultimii trei ani, cu un total de 1.360.000 de euro. Acest lucru este o dovadă a angajamentului nostru social puternic şi continuu, precum şi a atenţiei deosebite acordate nevoilor tuturor comunităţilor noastre, cu un accent special pe sprijinirea copiilor şi a tinerilor pentru a promova incluziunea şi a construi o societate mai durabilă şi mai bună pentru toţi", a afirmat Silvia Cappellini, Head of UniCredit Foundation.

Cea de-a treia ediţie a iniţiativei "Call for Europe" a fost lansată în noiembrie 2021, invitând băncile locale din cadrul Grupului să identifice şi să selecteze până la cinci proiecte sociale remarcabile, cu o relevanţă locală deosebită, axate pe copii şi tineri.

Un Comitet desemnat de Fundaţia UniCredit a fost responsabil pentru selecţia iniţiativelor câştigătoare în 12 ţări ale Grupului: Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Rusia, Serbia, Slovacia şi Slovenia.

Fiecare ţară a primit 40.000 de euro pentru a fi distribuiţi către proiectele locale câştigătoare. În plus, 20.000 de euro au fost acordaţi de Comitet unui număr suplimentar de proiecte considerate ca având un impact deosebit în comunitate.

În România, cele trei proiecte câştigătoare sunt "The chance for a better future", dezvoltat de Hope and Homes for Children România, "We refuse to become victims!", dezvoltat de Fundaţia PARADA şi "Making a difference - Adolescents in Institutional Care project", al Asociaţiei SOS Bambini Romania.

"UniCredit Bank are o tradiţie îndelungată în zona implicării sociale, iar demersurile noastre au ca obiectiv susţinerea comunităţilor pentru a creşte şi a se dezvolta prin atingerea potenţialului lor maxim. Ne bucurăm să putem susţine aceste trei proiecte româneşti care au fost selectate în iniţiativa ŤCall for Europeť lansată de Fundaţia UniCredit şi suntem încrezători că ele vor aduce rezultate pozitive pe plan local, cu impact direct în dezvoltarea comunităţilor", a afirmat Anca Ungureanu, director Identitate şi Comunicare în cadrul UniCredit Bank.

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit. În România, UniCredit Bank este una dintre principalele instituţii financiare, oferind servicii şi produse de înaltă calitate pentru toate categoriile de clienţi. UniCredit Bank îşi propune să menţină permanent clientul în centrul activităţilor sale, să fie un partener cu care se lucrează uşor şi să fie o parte activă a comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea. Grupul răspunde unei game variate de nevoi a clienţilor săi printr-o reţea de parteneri specializaţi: UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Services, UniCredit Insurance Broker.

UniCredit Group este o Bancă Comercială Pan Europeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Europa Centrală şi de Est. Scopul nostru este să susţinem comunităţile să crească, oferind cele mai bune servicii pentru toate părţile interesate, descătuşând potenţialul clienţilor şi al angajaţilor noştri din întreaga Europa.