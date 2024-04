Gușă e tranșant: Candidez să îl ajut pe Simion! Va fi primul președinte suveranist dupa Ceaușescu

Consultantul politic Cozmin Gușă dezvăluie de ce a acceptat să candideze la Primăria Capitalei din partea AUR. Deși când subiectul a ajuns în spațiul public mulți ar fi pariat că Gușă nu va accepta, acesta spune că are, alături de George Simion, liderul AUR, un plan mai mare.

„Da, a fost multă tensiune în atmosferă după anunțul meu, pentru că mulți au considerat că e o strategie. Putea să fie și doar o strategie și era greu de contracarat această percepție, până astăzi la 11. Aseară, după apariția sondajului, am avut o întâlnire cu George Simion, am discutat, am reluat discuția, din vorbă în vorbă, cum am discutat, am ajuns la această problemă: cum îi transfer eu punctele mele lui. Exact așa am discutat. Nu știu cât am eu în plan național, 2%, 5%, 7%, 10%, cât oi avea eu, Cozmin Gușă, adunat în anii ăștia în care am fost persoană publică, la încredere, la intenție de vot, trebuie să ți le transfer, n-am ce face cu aceste puncte, nu candidez, nu mă interesează. Și așa am ajuns la această propunere din partea lui, pe care a făcut-o la tine prima dată, în emisiune, cred că au trecut 9 zile de atunci, în marțea din acea săptămână și apoi a revenit asupra ei, să candidez la primăria București, tocmai ca să punem în dificultate celelalte partide, el considerând că sunt un candidat mai bun, mai bătăios (probabil că așa e, poate nu-i așa) decât ceilalți 3 ai partidelor cu care el se află în competiție. Prin punerea în dificultate a celorlalte partide la București, urmează și punerea lor în dificultate pentru alegerile prezidențiale, care sunt consecutive în septembrie".

Cozmin Gușă spune că Simion va fi primul președinte suveranist după Ceaușescu

"M-ai întrebat de George Simion. El a petrecut această după amiază cu mine. El a avut turneu electoral cu strângere de semnături în Prahova, la Ploiești, și a venit la mine la Cornu, și am discutat mai multe aspecte. Treburile astea interne de partid, acolo e bucătăria lui George, el se descurcă cu ele. Am discutat mult în această după amiază despre acest aspect (n.r. – condiționarea candidaturii lui Cozmin Gușă la primăria capitalei de candidatura lui Simion la prezidențiale), nu știu, cred că a stat trei ore la mine George, și e un lucru foarte important pentru mine pentru că eu nu fac acest sacrificiu personal pentru mine. S-ar putea să câștig primăria, pe care nu mi-am dorit-o, acum, s-ar putea să o pierd, dar eforturile sunt ale mele, cheltuiala de bani, nervi și, să mă scuzați, flegmele le încasez eu, iar eu le fac strict pentru acest scop de a aduce primul președinte suveranist al României de după 1989; ultimul a fost Nicolae Ceaușescu. Deci noi am avut ultimul președinte suveranist cu bunele, cu relele lui, Nicolae Ceaușescu. Putea să fie Vadim în anul 2000, dar l-au furat, iar acum primul după Nicolae Ceaușescu are mari șanse să fie George Simion", a spus Gușă.