Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, implicat într-un accident în drum spre un eveniment de campanie (VIDEO)

Bryan Griffin, un purtător de cuvânt al campaniei sale prezidențiale din 2024, a mai spus că un număr nespecificat de membri ai personalului se aflau în vehicul.

"În această dimineață, guvernatorul a fost implicat într-un accident de mașină în timp ce se deplasa la un eveniment în Chattanooga, Tennessee. El și echipa sa nu sunt răniți. Apreciem rugăciunile și urările de bine ale națiunii pentru protecția sa continuă în timp ce se află în campanie", a spus Griffin într-un comunicat.

Alte detalii despre accident nu au fost disponibile imediat.

Candidatul republican avea programate marți strângeri de fonduri în Chattanooga, Knoxville și în zona Nashville.

