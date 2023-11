Teroriștii pun presiune! Hamas trimite SMS-uri către rudele celor răpiți / Foto

Familiile rudelor celor răpiți au primit mesaje text în ebraică care se pretind a fi de la Hamas, cerând destinatarilor să facă click pe un link pentru a primi informații despre ostatici, relatează Kan News.

„Acesta este un mesaj de la Al-Qassam”, se arată în mesaj, referindu-se la aripa militară a Hamas.

„Am oferit guvernului dumneavoastră un schimb de prizonieri, dar nu a fost acceptat”, continuă mesajul. „Acesta este mesajul nostru: eliberarea tuturor prizonierilor sionişti în schimbul eliberării tuturor prizonierilor palestinieni”, spune gruparea teroristă.

