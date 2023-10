Hamas tună și fulgeră după atacul de la spital: E o 'crimă, un genocid'

Majoritatea victimelor din spital sunt familii strămutate, pacienți, copii și femei, se arată în comunicat.

„Acest lucru dezvăluie și sprijinul american și occidental pentru această ocupație criminală”, se arată în declarație.

„Comunitatea internațională și țările arabe și islamice trebuie să-și asume responsabilitățile și să intervină imediat, acum și nu mâine... pentru a opri aroganța ocupației și a armatei sale fasciste și să o tragă la răspundere pentru genocidul pe care l-a comis pentru a unsprezecea zi la rând în zona deja blocată”.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, că sunt încă analizate în prezent informaţiile privind un posibil atac aerian israelian împotriva spitalului din Gaza, relatează News.ro.

Hagari a spus că nu are încă toate informaţiile, iar detalii suplimentare vor fi furnizate atunci când va fi posibil.

El a mai declarat că nu ştie încă dacă explozia, care ar fi provocat sute de victime, a fost un atac israelian. "Există o mulţime de lovituri aeriene, o mulţime de rachete eşuate şi o mulţime de rapoarte false din partea Hamas", a subliniat oficialul, citat de The Times of Israel.

????????????????????????????????????‼️ #BREAKING : Scenes from the bombing of Al-Ahli Arab Hospital in the center of Gaza City #IsraelHamasWar #war #Palestine #Israel #Hamas #AlJazeera #Gaza #Gazagenocide pic.twitter.com/C9D1XyCgQx

The scenes are extremely horrifying...



Infant children have had their blood spilled by the occupation along with their families after the bombing of Al-Ahli Christian Hospital...



Hundreds of martyrs in the location.



A crime of annihilation beyond description!!!!… pic.twitter.com/8wPDoENyZp