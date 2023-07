'Heil Zelenski' - Rușii duc războiul informațional 'acasă' la germani, cu un videoclip anti-Ucraina (VIDEO)

Oficialii atârnă un portret al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe peretele familiei și îi obligă să repete "Heil, Zelenski!".

La final, filmul de un minut relatează că Germania a oferit asistență Ucrainei în valoare de 22 de miliarde de euro (24,2 miliarde de dolari) începând din 2022, înainte de a se încheia cu ofițerii care confiscă leopardul de pluș de jucărie al băiatului, o referire la tancurile de luptă avansate Leopard pe care Germania le-a trimis la Kiev în ultimele luni pentru a lupta împotriva invaziei masive a Rusiei. "Dacă ești acasă în NATO, învață să te aștepți la NATO în casa ta", avertizează clipul.

Heil Zelenskyy!: Obviously the cringiest video of the day



Kremlin propagandists are spreading this video, claiming that it was produced by the German far-right "Alternative for Germany" party as a social advertisement.



In the video, "Bundeswehr soldiers" come to the home of a… pic.twitter.com/YonMpQOXSq