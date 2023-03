Horodniceanu a făcut spectacol la audierile pentru șefia DNA: Voineag a fost întrebat dacă e mason!

Marius Ionuţ Voineag, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DNA, a negat marţi, în timpul interviului susţinut la CSM, că ar face parte din masonerie. În timpul audierii, Voineag a fost întrebat, la un moment dat, de vicepreşedintele CSM Daniel Horodniceanu, cum răspunde suspiciunilor apărute în presă că ar fi membru în cadrul unei loje masonice.

Ce a răspuns Voineag

"Am încercat să fiu proactiv în raport cu opinia publică. Ştiu că a apărut din partea unui jurnalist pe care îl respect foarte mult şi săptămâna trecută am făcut o adresă către cei de la Marea Lojă Naţională din România, care mi-au formulat următorul răspuns, şi citesc: 'Vă răspundem că dumneavoastră nu aţi fost şi nu sunteţi membru al Asociaţiei Marii Loji Naţionale din România şi nu a existat nici un raport între dumneavoastră şi Asociaţia Marea Lojă Naţională a României". Nu am fost niciodată şi nu am avut niciun raport, nu că aş avea ceva împotrivă, a nu se înţelege greşit. Nu am ceva împotriva masoneriei sau a lojelor masonice", a răspuns Voineag.

Pe de altă parte, Voineag a spus că una dintre măsurile pe care le va lua, dacă va fi numit la şefia DNA, se referă la dezvoltarea unui compartiment performant pentru investigaţii financiare.

În acest compartiment urmează să fie aduşi 30 de poliţişti, care să fie 'şcolarizaţi'.

"Vreau ca DNA să aibă cel mai important şi performant serviciu al investigaţiilor financiare. Concret, mă refer la dislocarea a 30 de ofiţeri de poliţie judiciară, din cadrul schemei de 320 de ofiţeri de poliţie judiciară, în acest compartiment de investigaţii financiare. În primele luni, nu vreau decât şcolarizare, adică îmi doresc foarte mult pregătire profesională pentru aceştia, pentru ca ei să livreze ulterior într-un sistem de task-force, să facă acte de urmărire penală. Nu am inventat eu apa caldă. Este o discuţie pe care am avut-o la nivelul DIICOT, în anul 2016. Nu ştiu din ce motive nu a mai fost realizată, dar acum suntem mai aproape de a-l pune în aplicare", a explicat Voineag.

Ea anunţat că DNA trebuie să abandoneze cultura organizatorică de "cetate asediată", care duce la demotivarea procurorilor şi chiar la izolarea instituţiei în cadrul Ministerului Public.

Marius Ionuţ Voineag a primit marţi aviz favorabil din partea membrilor Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit CSM, Marius Ionuţ Voineag a primit aviz favorabil cu cinci voturi "pentru" şi unul "împotrivă".

Marius Voineag a fost propus de ministrul Cătălin Predoiu pentru funcţia de procuror-şef al DNA pe data de 27 februarie, el câştigând concursul în faţa şefului DNA în funcţie, Crin Bologa.

Voineag a activat o bună perioadă la DIICOT, iar în prezent este procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit procedurii, după emiterea avizului pozitiv al Secţiei pentru procurori a CSM, care este unul consultativ, ministrul Justiţiei continuă procedura prin transmiterea către preşedintele Klaus Iohannis a propunerii de numire în funcţia de conducere, însoţită de toate documentele relevante.