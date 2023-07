Hotelierii spun că nu mai pot suporta o creștere a TVA: 'Boloș ne-a spus că trebuie să aleagă între două rele'

Preşedintele de onoare al Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile, a declarat joi că Guvernul vrea să crească taxarea în turism și că oficialii din Executiv le-au spus că au de ales între două rele, conform Agerpres.

„Nu mai departe de ieri (miercuri n.r), am avut o discuţie cu domnul Boloş (ministrul Finanţelor, Marcel Boloş n.r), care ne-a ascultat cu mare atenţie, dar ecourile sunt aceleaşi: toată lumea se plânge, toate industriile vin şi-şi spun păsurile şi încearcă să-şi obţină avantajele focusate, pe când bugetul mare suferă dramatic şi că ei sunt un postura în care ar alege dintre două rele, una să nu poate duce bugetul decât în acest deficit extrem de mare, care îi blochează sursele de finanţare din PNRR şi de la Comisia Europeană, şi a doua să ajusteze taxarea în anumite sectoare, cum ar fi inclusiv turism, IT, construcţii, agricultură. (...)", a precizat reprezentantul FIHR.

Ile a atras atenţia că o creştere a taxării se va regăsi în preţuri, dar întrebarea este cât mai poate suporta consumatorul, în contextul în care au fost operate deja scumpiri din cauza inflaţiei.

"Putem oare să absorbim încă o creştere de taxe prin preţurile pe care le practicăm? Convingerea noastră este că nu şi că va restrânge consumul o eventuală creştere a tarifelor. În ce măsură, e greu de precizat. Aceste argumente le-am spus şi în scris şi le-am prezentat şi ministrului de Finanţe. Nu ştim care vor fi consecinţele. Se discută în continuare în Coaliţie. (...) Toate ţările Europei au un nivel redus de TVA în turism. Şi aici mă refer la Germania, care are 7%, Franţa are 10%, Belgia are 6%, Austria 10%, Bulgaria are 9%. Cum credeţi că ar putea să figureze România cu 19% în turism, în condiţiile în care ţări cu tradiţie şi cu investiţii şi cu piaţă mare ar rămâne la un nivel scăzut? E absolut imposibil. Singurele ţări care au mai mult de 19% TVA la cazare sunt Danemarca 25% şi UK, 20%. Ne-ar pune pe poziţia treia în Europa, ceea ce nu se justifică sub nicio formă", a semnalat Călin Ile.

Zonele negre

El a subliniat că actorii din turism sunt dispuşi la o conformare fiscală mai bună, iar statul ar obţine astfel surplusul de bani de care are nevoie şi n-ar trebui să mărească global nivelul de taxare al industriei.

"Trebuie să ne conformăm fiscal cu toţii, sau cât mai mulţi dintre noi ca să putem pretinde menţinerea acestui nivel de fiscalitate. Şi din păcate nu pot să spun că suntem o industrie care se conformează fiscal. Avem multe sectoare unde evaziunea e mare. Mă refer la organizarea de evenimente, nunţi, târguri, festivaluri, mai ales cele scoase un pic din zona urbană. Dacă mergem în zona rurală, sau montană sau staţiuni vedem că evaziunea e mare. Pe urmă, avem acest segment de cazări în apartamente. Cazările în apartament spre comparaţie cu cazările din hoteluri au un nivel de taxare foarte redus şi nici acesta nu este colectat. (...) Deci în momentul ăsta statul ar trebui să se uite în sectoarele unde evaziunea e mare să corecteze aceste lucruri.(...) Asta propunem noi în turism.Credem că dacă ar face acest lucru ar obţine surplusul de bani de care are nevoie şi n-ar fi nevoie să mărească global nivelul de taxare al industriei", a punctat Călin Ile.