Ianis Hagi: 'Mă bucur când înscriu pentru echipa naţională. Dedic golul surorii mele, este ziua ei'

Jucătorul Ianis Hagi a declarat, marţi seară, după ce a marcat în meciul cu Columbia, pierdut de România, scor 2-3, că se bucură de fiecare dată când înscrie pentru naţională. Ianis a mai spus că este pregătit şi în formă să intre la fiecare meci, scrie news.ro.

"Dedic golul surorii mele, este ziua ei. Mă bucur când înscriu pentru echipa naţională, mai ales când am şi familia lângă mine (n.r. - la meci au fost prezenţi şi Gheorghe şi Marilena Hagi). Dar nu se poate compara cu golul dat de tatăl meu contra Columbiei la Cupa Mondială. Nu cred că se pune problema de formă, de fiecare dată când am intrat, am jucat foarte bine. Ce depinde de mine, fac, eu îmi aştept şansa. Mister îmi ştie mentalitatea, ştie cine sunt, a fost la club, a văzut situaţia. Eu mai mult de atât nu pot face", a declarat Ianis Hagi..

Întrebat dacă ar fi o dezamăgire să nu fie în lotul pentru Euro, Ianis Hagi a răspuns: "Crezi că se pune problema? nu ştiu, trebuie să-l întrebaţi pe selecţioner".

Naţionala României a fost învinsă de Columbia, scor 3-2, într-un meci de pregătire pentru Euro-2024. În primul meci amical, disputat la Bucureşti, România a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1.