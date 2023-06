IBM va achiziţiona platforma de gestionare a cheltuielilor tehnologice Apptio ,de la Vista Equity Partners, pentru 4,6 miliarde de dolari în numerar, în cea mai recentă tranzacţie pentru a-şi consolida capacităţile în cloud şi automatizare, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Compania a spus că va finanţa tranzacţia cu numerarul avut la dispoziţie şi se aşteaptă ca preluarea să se încheie în a doua jumătate a anului 2023.

Acordul vine într-un moment în care companiile îşi reduc bugetele, pe fondul unor condiţii macroeconomice dificile.

IBM a eliminat aproximativ 3.900 de locuri de muncă la începutul acestui an şi a raportat o creştere de sub 1% a veniturilor de la an la an în trimestrul încheiat în martie.

Achiziţia Apptio, o afacere software-as-a-service cu peste 1.500 de clienţi şi parteneriate cu companii de cloud de la AWS a Amazon.com la Salesforce, va aduce beneficii diviziei de AI Red Hat a IBM şi diviziei sale de consultanţă, a spus gigantul tehnologic.

”În viitor, vom fi oportunişti (în ceea ce priveşte M&A) şi vom căuta oportunităţi în domeniul software şi al consultanţei”, a declarat vicepreşedintele senior Rob Thomas, într-un interviu.

IBM, o companie veche de un secol, se reorientează pentru a se concentra pe AI nouă şi oferte bazate pe cloud.

În 2019, IBM a cumpărat furnizorul de software Red Hat pentru aproximativ 34 de miliarde de dolari, cea mai mare achiziţie a sa de până acum, iar doi ani mai târziu a separat de grup divizia de infrastructură IT şi de centre de date Kyndryl Holdings.

Anul trecut, compania a încheiat vânzarea unora dintre activele sale de date şi analize medicale.

Apptio, cu sediul în Seattle, care a fost fondată în 2007, ajută companiile să gestioneze şi să înţeleagă cheltuielile lor pentru serviciile cloud şi oferă funcţionalităţi precum bugetarea IT, prognoza şi analizele financiare.

Veniturile Apptio au fost de aproximativ 233 de milioane de dolari în 2018 şi se aşteaptă să fi crescut cu 11%-13% anual până în anul fiscal 2022, potrivit analiştilor de la UBS.

Firma de capital privat Vista Equity Partners a ltrecut Apptio în proprietate privată, printr-o tranzacţie de 2 miliarde de dolari, în 2019, la aproximativ trei ani după ce compania de software a devenit publică.