'Îi trimitem acasă în cutii' - Şeful Wagner publică imagini terifiante cu sicriele militarilor ucraineni uciși în război/ VIDEO

Fondatorul grupării de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat sâmbătă o înregistrare video care arată, potrivit declaraţiilor lui, sicrie care conţin trupurile militarilor ucraineni care sunt repatriaţi către teritorii controlate de Kiev, transmite Reuters, citată de Agerpres.

În înregistrarea video, Prigojin, îmbrăcat în uniformă militară, spune: "Trimitem acasă încă un transport cu luptători ai armatei ucrainene. Au luptat cu curaj şi au pierit. De aceea, ultimul camion îi va duce înapoi în patria lor".

În înregistrare pot fi văzuţi bărbaţi în uniformă care bat în cuie sicriele şi îi încarcă într-un camion.

Unitatea condusă de Prigojin, care a lăudat în repetate rânduri armata ucraineană, este vârful de lance în asaltul asupra Bahmutului, a cărui cucerire ar fi pentru trupele ruse un pas către ofensiva spre oraşe mai mari din estul Ucrainei, precum Kramatorsk şi Sloviansk.

