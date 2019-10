IMAGINI SENZAȚIONALE Ce a făcut Viorica Dăncilă în studioul TVR 1 cu realizatorul Ionuț Cristache - VIDEO

Viorica Dăncilă s-a dat în spectacol, miercuri seara, în direct, la TVR 1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, România9. Provocată la câteva schimburi de mingi cu paletele de ping-pong, premierul l-a întins pe jurnalist.

”Joc împreună cu soțul meu, cu fiul meu. Am masă acasă, mă relaxez. Joc din generală. În ultima perioadă nu am avut timp, dar jucam la sfârșit de săptămână. Am prieteni care joacă tenis, dar joc pentru relaxare. Nu puteam să vă bat la dumneavoastră acasă.”, Viorica Dăncilă.

Citește și: Cutremur în USR! Se cere demisia lui Dan Barna! Mesaje din interior .