Imagini șocante - Un candidat la alegerile prezidențiale a fost ucis în plină campanie electorală/ Video

Presa locală anunţase anterior că Villavicencio, un fost deputat care se afla în sondaje la 7,5% şi un important luptător anticorupţie, a fost împuşcat la un eveniment de campanie din Quito.

Videoclipurile de pe reţelele de socializare îl arată pe candidat ieşind de la eveniment înconjurat de gărzi. Apoi Villavicencio este văzut intrând într-o camionetă albă şi se aud focuri de armă.

BREAKING: Ecuadorian Presidential Candidate Fernando Villavicencio has reportedly been assassinated at a campaign rally.



***The following video is the suspect who was captured at the rally***



According to reports, Villavicencio was shot three times in the head and a grenade was… pic.twitter.com/Eux659jzYw