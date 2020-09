Incendii în Pantanal - Brazilia declară stare de urgență

Autorităţile braziliene au declarat stare de urgenţă în statul Mato Grosso do Sul din cauza incendiilor de vegetaţie ce afectează Pantanal, cea mai mare regiune umedă a planetei, formată din mlaştini şi zone inundabile, transmite marţi DPA.

Un decret ministerial publicat într-o ediţie excepţională a monitorului oficial a anunţat instalarea stării de urgenţă încă de luni. Acest decret face posibil ca statul Mato Grosso do Sul să primească fonduri federale pentru lupta împotriva incendiilor şi pentru ajutorarea persoanelor ale căror gospodării au fost afectate de flăcări.Din luna ianuarie a acestui an şi până în prezent au fost înregistrate 14.489 de focare de incendii în această regiune a Braziliei, prin comparaţie cu 4.699 de focare în aceeaşi perioadă a anului trecut. Conform DPA, incendiile au distrus deja, în cursul acestui an, 10% din regiunea Pantanal - o suprafaţă similară cu cea a statului Israel, conform mediei braziliene.Pământul în Pantanal este atât de uscat încât o singură scânteie este suficientă pentru a declanşa un incendiu.Focul rămâne în continuare cea mai simplă şi ieftină metodă prin care fermierii brazilieni îşi curăţă câmpurile şi le pregătesc pentru o nouă însămânţare, însă uneori astfel de focuri puse de agricultori pot scăpa de sub control.La fel ca şi regiunea amazoniană a Braziliei, Pantanal este ameninţată de asemenea de păşunat şi de extinderea culturilor de soia.Regiunea Pantanal se întinde din statul Mato Grosso do Sul, până în statul brazilian Mato Grosso, precum şi în ţările vecine Bolivia şi Paraguay. Această regiune este formată dintr-un sistem natural de lacuri şi râuri, zone mlăştinoase şi zone inundabile în care trăiesc animale precum jaguari, pume, şerpi anaconda şi capibara - cele mai mari rozătoare din lume - pe lângă sute de specii de păsări şi o uriaşă populaţie de peşti.