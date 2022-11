Incendiu apocaliptic în Dnipro, după un atac cu drone lansat de ruși

Un incediu de proporții a izbucnit miercuri în orașul ucrainean Dnipro în urma unui atac cu drone lansat de ruși. Mai multe persoane sunt rănite, potrivit CNN.

Patru persoane au fost rănite în timpul atacului cu drone rusești de la Dnipro, a anunțat un oficial ucrainean, informează News.ro.

Dronele au lovit orașul Dnipro, din centrul Ucrainei, miercuri dimineață, rănind grav patru persoane și provocând un incendiu de proporții, potrivit unui purtător de cuvânt al administrației regionale din Odesa.

„Forțele noastre de apărare au doborât cinci dintre ele [drone], dar restul au reușit să treacă, lovind o companie de logistică. Lovitura inamicului a dus la izbucnirea unui incendiu de peste 3.000 de metri pătrați", a scris purtătorul de cuvânt Serhiy Bratchuk pe Telegram.

În ultimele săptămâni, Rusia a lansat numeroase atacuri cu drone în Ucraina, lovind elemente ale infrastructuri civile.

????09.11.2022#russians massively attacked #Dnipro region with kamikaze drones.



In Dnipro, a logistics enterprise was targeted.

4 people were injured. 3 are in a difficult condition.



5 loitering munitions were destroyed by air defense forces.



Photo and info: V. Reznichenko pic.twitter.com/KC9FvXfV5s