INCENDIU de proporții în cel mai bogat cartier din Londra: Zeci de pompieri, evacuare masivă, acces blocat - VIDEO

UPDATE

Pompierii, care au anunţat ulterior că au trimis la intervenţie 120 de pompieri şi 20 de vehicule, au precizat că au primit 35 de apeluri telefonice care semnalau incendiul.

Cauza incendiului era necunoscută, a precizat un purtător de cuvânt.

”Ştim că este un incendiu la Mandarin Oriental Hyde Park, la Londra, şi că pompierii sunt la hotel”, a declarat un purtător de cuvânt al hotelului.

”Cum evenimentul este în desfăşurare, nu avem alte detalii de oferit în acest moment, dar vom oferi actualizări în curând”, a adăugat el.

Knightsbridge a fost ”închis” de la Sloane Street la Grosvenor Place, scrie BBC.

Ambulanţa şi Poliţia Metropolitană intervin, de asemenea, la faţa locului, în pofida faptului că nu s-au raportat răniţi, au anunţat pompierii.

Hotelul Mandarin Oriental, o clădire de 12 etaje, a fost folosit de familia regală.

Regina Elizabeth a II-a a organizat a organizat un eveniment în acest hotel, pentru membri ai unor familii regale străine, în seara dinaintea nunţii prinţului William cu ducesa de Cambridge, în 2011.

Hotelul a anunţat săptămâna trecută pe site că a realizat ”cea mai completă restaurare din cei 115 ani de istorie ai săi”.

Transport for London a anunţat că incendiul afectează intrarea şi ieşirea în gara Knightsbridge.

"Knightsbridge: în prezent, intrarea din Sloane Street în gară este închisă”, a anunţat TfL pe Twitter, îndemnând ”clienţii să folosească intrarea Harrods”.

Știrea inițială

Zeci de pompieri interveneau miercuri la un incendiu, la un hotel în zona Knightsbridge, la Londra, a anunţat Brigada Pompierilor din capitala britanică, relatează CNN.

Imagini postate pe reţele de socializare surprind o coloană de fum în apropierea Mandarin Oriental, un hotel de cinci stele renovat recent, scrie news.ro.

”Cincisprezece vehicule şi 97 de pompieri şi ofiţeri au fost chemate să intervină la un incendiu în William Street #Knightsbridge”, au anunţat pompierii pe Twitter imediat după ora locală 16.00 (19.00, ora României).

Knightsbridge este unul dintre cele mai bogate cartiere din Londra, în care se află magazine de lux ca Harvey Nichols şi Harrods.

Circulaţia rutieră pe drumurile din zonă a fost oprită, iar transportul feroviar a fost perturbat, a anunţat autoritatea în domeniul transporturilor din capitală, Transport for London, înr-un mesaj postat pe Twitter.

BREAKING NEWS: Hotel Mandarin Oriental in central London is on fire. At least 12 stories are reportedly on fire. Casualties unclear. pic.twitter.com/HkQjxPiqwg — BNL NEWS (@BreakingNLive) 6 iunie 2018

Around 100 firefighters at scene of fire in Knightsbridge in Londonhttps://t.co/S7yzgnh0Xy pic.twitter.com/GYANhEgU7p — BBC News (UK) (@BBCNews) 6 iunie 2018

Just evacuated Mandarin Oriental hotel to see this.... absolutely crazy! So impressed by the organisation in bringing everyone to safety #knightsbridge #mandarinoriental pic.twitter.com/1837pi4uoD — Anna Whiteley (@AnnaWhiteley) 6 iunie 2018