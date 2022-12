Incidente la Buenos Aires: Jucătorii Argentinei au fost evacuați cu elicopterele (video)

Defilarea campionilor mondiali pe străzile din Buenos Aires a fost presărată de incidente, astfel că serviciile de securitate au decis ca jucătorii să fie urcaţi în elicoptere, potrivit News.ro.

Peste cinci milioane de argentinieni sunt pe străzile din Buenos Aires, aşteptând autocarul descoperit cu Lionel Messi şi coechipierii săi. Însă fanii au încercat să urce în autocar sau chiar au sărit în acesta când trecea pe sub un pod. Ca urmare a acestor incidente, forţele de securitate au decis să-i transporte pe jucătorii cu elicoptere la baza de la Ezeiza.

Opt persoane au fost rănite.

Sosirea selecţionatei de fotbal a Argentinei, proaspăt încoronată campioană mondială, a generat o adevărată nebunie la Buenos Aires. La sosirea pe aeroportul din Ezeiza, delegaţia argentiniană a fost întâmpinată cu covorul roşu, pe care starul şi căpitanul Lionel Messi a călcat primul, ţinând în mână preţiosul trofeu.

De la aeroport, jucătorii au fost preluaţi de un autocar descoperit pe care au fost imprimate trei stele, reprezentând cele trei titluri mondiale cucerite de Argentina în istoria sa, care vor figura de acum înainte şi pe tricourile naţionalei Albiceleste.

Zeci de mii de oameni s-au înghesuit pe traseul de trei kilometri care despart aerodromul de complexul Federaţiei argentiniene de fotbal (AFA), aflat în apropiere, unde Messi şi colegii săi se vor odihni câteva ore, înaintea "unei zile de neuitat", după cum scrie presa argentiniană.

Un dispozitiv de poliţie format din 1.600 de agenţi a permis deschiderea unui coridor de securitate pentru accesul autocarului printre suporteri, în timp ce jucătorii continuau să danseze pe acoperişul vehiculului, potrivit imaginilor oferite de televiziunea argentiniană.

Numeroşi suporteri aşteptau de câteva ore sosirea echipei şi, fără îndoială, vor însoţi caravana care îi va transporta pe campionii mondiali în capitala Argentinei, în cursul zilei de marţi.

Guvernul de la Buenos Aires a decretat ziua de marţi drept zi de sărbătoare, pentru a le permite argentinienilor să celebreze titlul mondial alături de idolii lor.

Un tur urban cu autocarul descoperit le va oferi fanilor ocazia să-şi vadă eroii, cei care i-au făcut să sufere în ultimele minute ale finalei de duminică, înainte de bucuria de nedescris generată de ultimul penalty transformat de Gonzalo Montiel la loviturile de departajare.

Steaguri, cântece, dansuri şi strigăte de satisfacţie au inundat întregul teritoriul argentinian imediat după ce "Scaloneta", cum este supranumită acum echipa condusă de selecţionerul Lionel Scaloni, a adus Argentinei al treilea titlu mondial, după cele din 1978 şi 1986.

