Intenţii de vot la alegerile europarlamentare - PSD - 29,5%, PNL - 18,8%, AUR - 18,4% (INSCOP)

PSD ar obţine 29,5% din voturi, PNL - 18,8%, AUR - 18,4% dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, relevă un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro, procentele fiind raportate la numărul celor care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot. Procentele se modifică în cazul celor care declară că în mod singur vor merge să voteze şi care şi-au exprimat preferinţa pentru un partid din listă.

Estimare participare vot alegeri europarlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot şi 10 ”sigur da” vor merge la vot, 18.5% dintre români au ales 1, 1.6% au ales 2, 2% au ales 3, 2.4% au ales 4, 9.5% au ales 5, 1.6% au ales 6, 4.3% au ales 7. 4.7% indică 8, 4% 9 şi 50.9% indică 10. 0.6% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Intenţia de vot pentru partide politice la alegerile europarlamentare

Respondenţi care îşi exprimă preferinţa pentru un partid din listă (68.7% din total eşantion)

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (68.7% din total eşantion), 29.5% dintre români ar vota cu PSD, 18.8% cu PNL, iar 18.4% cu AUR. Pentru Alianţa Dreapta Unită (USR, PMP, FD) ar vota 12.9% dintre români, în timp ce SOS ar obţine 6.5% dintre opţiunile de vot. Pentru UDMR ar vota 4.8% dintre cei care şi-au exprimat o opţiune de vot, iar 3.4% pentru Alianţa AER (Partidul Verde şi Partidul Ecologist Român). 3% dintre cei intervievaţi îşi exprimă opţiunea de vot pentru Pro România, iar 0.5% pentru REPER. 2.2% dintre respondenţi îşi exprimă preferinţa pentru alt partid.

Respondenţi care îşi exprimă preferinţa pentru un partid din listă si declară că merg sigur la vot (39.3% din total eşantion)

Raportat la cei care au exprimat o preferinţă concretă pentru un partid din listă (nu au fost luaţi în considerare nehotărâţii şi non-răspunsurile) şi acordă nota 10 la întrebarea privind prezenţa la vot (38.5% din total eşantion), 27.1% dintre alegători ar vota cu PSD, 19.8% cu PNL, iar 17.9% cu AUR. Alianţa Dreapta Unită (USR, PMP, FD) ar obţine 16.2% din totalul voturilor, în timp ce UDMR ar obţine 4.9%. Pentru SOS ar vota 7.1% dintre alegători, iar 1.9% pentru Alianţa AER (Partidul Verde şi Partidul Ecologist Român). 1.9% dintre cei intervievaţi ar opta pentru Pro România, iar 0.9% pentru REPER. 1.6% dintre voturi ar merge către alt partid.

”În ceea ce priveşte prezenţa, se observă un nivel declarat foarte ridicat, 50,9% dintre români spunând că vor merge sigur la vot, ceea ce reprezintă un procent aproape similar cu nivelul record de prezenţă înregistrat oficial la alegerile pentru Parlamentul European din 2019 de 51,7%. În ceea ce priveşte intenţia de vot, pentru o maximă trasparenţă, am ales să prezentăm atât clasamentul partidelor în rândul populaţiei care are o opţiune clară, cât şi clasamentul partidelor în rândul populaţiei care are o opţiune şi declară în acelaşi timp că va merge sigur la vot, adică în rândul votanţilor cei mai mobilizaţi. Datele arată o clasare pe primul loc a PSD, cu un scor uşor mai mic în comparaţie cu măsurătoarea din luna precedentă care a testat intenţia de vot la alegerile parlamentare. PNL se clasează de locul doi, foarte aproape de AUR clasat pe locul trei, ambele partide într-o uşoară scădere. Sondajul a testat în premieră intenţia de vot pentru Alianţa Dreapta Unită formată din USR, PMP şi Forţa Dreptei, care se clasează pe locul 4. SOS România trece pragul de 5% înregistrând însă un scor mai mare în ianuarie comparativ cu luna trecută când am măsurat votul pentru alegerile parlamentare. Practic, în ultimele 6 luni, SOS România şi-a dublat intenţia de vot. Suma voturilor AUR şi SOS România rămâne constantă, chiar dacă raportul susţinerii pentru cele două partide se schimbă uşor. Din datele evoluţiei intenţie de vot în ultimii doi ani se observă o relativă stabilitate în timp a intenţiei de vot comparativ cu situaţia din ianuarie 2022. PSD pierde aproximativ 5 procente, PNL pierde două procente, AUR câştigă două procente în timp ce Alianţa Dreapta Unită înregistreză acelaşi scor precum USR în ianuarie 2022”, declară directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda Agenţiei de presă News.ro. Datele au fost culese în perioada 16 - 24 ianuarie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), prin intermediul chestionarului. Volumul eşantionului simplu, stratificat, este de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3 %, la un grad de încredere de 95%.