Iohannis l-a impresionat pe Ciolacu: Mi-a plăcut intervenția lui! Petre Daea trebuie să fie scos țap ispășitor

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că Petre Daea, ministrul Agriculturii, nu a greşit în problema subvenţiilor de la UE pentru agricultori, ci că a trebuit să fie ”ţap ispăşitor”, scrie News.ro.

Ciolacu spune că de vină a fost comisarul pe Agricultură care nu a luat deciziile în timp real

Întrebat, luni seară, la Antena 3, dacă Petre Daea a greşit, Marcel Ciolacu a răspuns că lucrurile au scăpat de sub control în problema grânelor din Ucraina, şi nu numai în România, ci şi în Polonia şi Ungaria. ”Am înţeles că trebuie să fie şi un ţap ispăşitor, ştiţi foarte bine că nu a fost Petre Daea, a fost o decizie total greşită a comisarului pe Agricultură din cadrul Comisiei, lucru pe care toată lumea l-a recunoscut.

Mi-a plăcut şi intervenţia preşedintelui României şi s-a rediscutat absolut totul. Nu cred că Petre Daea este cel care a... A fost o emoţie, e un război în Ucraina. Toţi am vrut să ajutăm şi lucrurile au scăpat de sub control, dar nu numai în România, şi în Polonia, şi în Ungaria”, a declarat Ciolacu. Liderul PSD a adăugat că nu e prima oară când Comisia Europană nu ia deciziile în timp real. ”În momentul acesta nu e prima oară când Comisia Europeană, din punctul meu de vedere, fără să fiu antieuropean, nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor şi nu a luat deciziile în timp real. Aduceţi-vă aminte de criza energiei în care fiecare stat şi-a luat deciziile. Comisia Europeană a venit cu taxa de solidaritate pe care noi am impus-o guvernului, a venit după câteva luni. Este o reacţie un pic întârziată din partea Comisiei”, a precizat Marcel Ciolacu.