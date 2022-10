Ionuţ Larie (Farul) - Cu Rapid trebuie să ne facem jocul ofensiv, dar şi să ne apărăm bine

"Ne va aştepta o atmosferă plăcută pe Giuleşti, cum nu găseşti pe multe stadioane. Noi ne bucurăm când jucăm pe stadioane pline. Nu există presiune nici la noi, nici la ei. Au făcut lucruri bune şi ei, şi noi. Va fi un meci frumos. La niciun meci de campionat nu există o favorită certă. La multe meciuri echipele mai slab cotate au reuşit să facă surprize, deci meciul de mâine nu are nicio favorită. Trebuie să ne facem jocul, acela de a juca ofensiv. În acelaşi timp trebuie să facem un joc complet, să ne şi apărăm bine, pentru că Rapid e o echipă foarte bună", a afirmat fundaşul.Larie susţine că el şi colegii săi nu au realizat nimic deocamdată, chiar dacă Farul este pe primul loc al clasamentului. "Suntem pe un drum bun, dar încă nu am realizat nimic. Noi jucătorii nu luăm în calcul lupta la titlu pentru că e încă devreme. Urmează să se înjumătăţească punctele, în play-off va fi cu totul şi cu totul alt campionat", a precizat el.Fundaşul în vârstă de 35 de ani speră să apuce ca jucător noul stadion din Constanţa. "Aşteptăm de mult vestea că se va face un stadion nou la Constanţa. Ne bucurăm că în sfârşit sunt toate în regulă şi sper să nu dureze prea mult construcţia pentru că îmi doresc să prind ca jucător acest stadion", a adăugat el.În aceeaşi conferinţă de presă, mijlocaşul Tudor Băluţă a declarat că Farul nu se află încă la potenţialul maxim."Mâine va fi un meci greu, ca oricare altul, va fi un stadion plin. Tratăm meciul ca oricare altul, ne dorim cele trei puncte şi sper ca la final să le luăm. Eu mă simt chiar mai bine pe o atmosferă cum va fi mâine, aşa a fost şi la Ploieşti. Am arătat până acum un fotbal bun, dar sunt convins că nu suntem la potenţialul nostru maxim. Sigur putem mai bine de atât şi trebuie să arătăm asta pe teren", a precizat Băluţă.Echipa de fotbal Farul Constanţa întâlneşte formaţia FC Rapid, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a a Superligii.