Ionuț Moșteanu vrea să vadă înțelepciune din partea premierului Cîțu, avertizând: 'Suntem pregătiți în orice moment să depunem această moțiune'

Purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuț Moșteanu a făcut declarații după ședința alianței la care au participat și cei doi copreședinți. Acesta a anunțat că în cursul zilei textul moțiunii de cenzură va fi finalizat.

„Am discutat împreună cu parlamentarii despre următorii pași pe care trebuie să-i parcurgem în această criză politică. Toți parlamentarii sunt solidari. Am aici lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moțiunii. Ne-am uitat pe textul moțiunii, am trimis o propunere de text către George Simion, lucrăm în continuare. Așteptăm să vedem ce observații mai sunt și în cursul zilei vom avea textul finalizat. Urmează un Comitet politic la ora 15.00. Se va desfășura online. (...) Este forul care dă mandat pentru intrarea la guvernare. E o perioadă complicată. Nu am fi vrut să ajungem în această criză în care Florin Cîțu a aruncat țara, însă va trebui să găsim o soluție de ieșire. La 18.00 este programată o ședință de coaliție. În funcție de ce se întâmplă la ședința coaliției vom vedea ce decizie vom lua. Suntem pregătiți în orice moment să depunem această moțiune. Eu sper să nu fie cazul și să vedem înțelepciune din partea premierului Florin Cîțu”, a spus Ionuț Moșteanu.