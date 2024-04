Israelul pregătește o mare operațiune: armata a fost pregătită și a primit arme cu mare putere de foc

Cotidianul israelian Ma'ariv a declarat, de asemenea, miercuri, că trupele au fost puse în stare de alertă şi că "principiul de guvernare al operaţiunii" a fost aprobat de către statul major al Forţelor de Apărare Israeliene (FDI) şi de Yoav Gallant, ministrul Apărării. FDI a refuzat să comenteze aceste relatări.

FDI a confirmat marţi că a cumpărat 40.000 de corturi pentru a se pregăti pentru evacuarea sutelor de mii de civili strămutaţi care au căutat adăpost în Rafah, cel mai sudic oraş din Fâşia Gaza, care este singura zonă urbană majoră din teritoriu în care forţele terestre israeliene nu au intrat încă.

Se pare că noua operaţiune în războiul de şase luni împotriva grupării militante palestiniene Hamas se va concentra mai întâi pe securizarea nordului şi centrului Gaza, în special a şirului de tabere de refugiaţi din jurul oraşului Deir al-Balah, potrivit Ma'ariv.

Aceasta are loc la 10 zile după ce Israelul şi-a retras cea mai mare parte a forţelor sale terestre din fâşie, lăsând o divizie să ocupe Coridorul Netzarim, zona tampon construită de Israel care separă acum teritoriul de coastă.

Dar palestinienii de pe teren au declarat că în această săptămână a fost reînnoită prezenţa trupelor terestre israeliene în nordul Gaza, inclusiv în Beit Hanoun, unde tancurile au înconjurat clădirile şcolilor în care se adăposteau persoane strămutate.

Peste noapte, raidurile aeriene israeliene au lovit Rafah şi alte câteva zone urbane. Agenţia palestiniană de ştiri Wafa a declarat că şase persoane au fost ucise în bombardarea unei pieţe din oraşul Gaza. Forţele de apărare israeliene au declarat că au lovit peste 40 de ţinte, inclusiv o celulă care operează o dronă armată şi locaţii de lansare de rachete.

Israelul a declarat de săptămâni întregi că va lansa o operaţiune terestră în ultimul colţ din Gaza care nu a cunoscut lupte terestre violente, în ciuda opoziţiei intense din partea celor mai apropiaţi aliaţi ai săi, inclusiv a SUA. Israelul spune că liderii Hamas şi ostaticii israelieni se află, de asemenea, în Rafah, împreună cu patru batalioane de luptători.

BREAKING: 8 Palestinians killed a short while ago.



Murdered in cold blood in the 'safe zone' of Rafah.



The entire Ayyad family was wiped out.



• 5 Children were assassinated

Bashir - 15-year-old

Yahya - 13 years old

Jinna - 8 years old

Zain - 6 years old

Zaki - 3 years old pic.twitter.com/sWdFOmcRnp