Kevin Durant, contract pe viață cu un gigant de echipament sportiv

Baschetbalistul Kevin Durant (Phoenix Suns) a semnat un „contract pe viaţă” cu gigantul de echipament sportiv Nike, a declarat vineri starul NBA, care este al treilea jucător de baschet din istorie care a semnat un contract pe viaţă cu Nike.

Kevin Durant (34 de ani) se află sub contract cu Nike încă de la debutul său în NBA, în anul 2007, atunci când a şi fost desemnat Rookie of the Year. "Când am semnat prima dată cu Nike, nu aş fi putut să visez cât de departe vom ajunge în acest parteneriat. Am făcut o muncă uimitoare din punct de vedere creativ şi filantropic", a declarat Durant, care a fost de două ori campion în NBA şi a fost ales de 13 ori în All Star Game.

„Fiind unul dintre cei mai buni jucători de baschet din lume, Kevin Durant a fost o parte importantă a familiei Nike în ultimii 16 ani”, a declarat John Slusher, vicepreşedintele executiv al Nike pentru marketing sportiv la nivel mondial. „Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm să servim împreună următoarea generaţie de sportivi”, a continuat Slusher.

Kevin Durant este al treilea jucător de baschet din istorie care a semnat un contract pe viaţă cu Nike, după Michael Jordan şi LeBron James.