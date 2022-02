Kievul, în alertă: Militarii ruși au capturat vehicule ucrainene, și-au pus uniforme ucrainene și conduc un convoi militar major

Militarii ruși au capturat două vehicule ucrainene, și-au pus uniforme ucrainene și conduc un convoi militar major care se deplasează cu mare viteză dinspre localitatea Obolon spre centrul Kievului, anunță adjunctul ministrului Apărării din Ucraina. Ei sunt urmați de o coloană de camioane militare.

Adjunctul ministrului Apărării din Ucraina a declarat că armata ucraineană încearcă neutralizarea convoiului.

Russian militants seized two vehicles of the Armed Forces of ????????, changed into the uniform of the ???????? military and are moving at a high speed to the center of Kyiv from Obolon. They are followed by a column of military trucks. They`ll be neutralized, says Deputy Minister of Defense