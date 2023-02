Președintele Klaus Iohannis a transmis primul mesaj după cutremurul din Turcia, unde au murit peste 300 de oameni.

"Gândurile noastre se îndreaptă către victime și familiile acestora după cutremurul devastator care a lovit Turcia și Siria. Transmit din partea României condoleanțe familiilor victimelor și însănătoșire grabnică persoanelor rănite. România este solidară cu cei afectați de această tragedie", a scris Iohannis pe Twitter.

Un cutremur puternic a ucis mai mult de 300 de persoane într-o zonă extinsă, din sudul Turciei şi nordul Siriei. Aproximativ 1.000 de persoane au fost rănite de cutremurul de 7,8 grade, care a avut loc înainte de răsărit şi care a fost urmat de mai multe replici. Epicentrul seismului a fost în apropierea oraşului turc Gaziantep, unde un martor ocular a povestit cum oamenii au fugit către spaţiile deschise, în timpul celor trei cutremure puternice. Cele mai grave pagube par să se fi înregistrat în sudul Turciei şi nordul Siriei, dintre care ultimul era deja devastat de război. Cutremurul a fost resimţit chiar până în Beirut, Ierusalim şi Gaza. Guvernatorul unei provincii din Turcia a declarat că cel puţin 130 de clădiri s-au prăbuşit doar în regiunea lui. Soldaţii urmează să se alăture echipelor de căutare şi salvare, iar oficialii turci au cerut ajutor internaţional. Apărarea civilă a Siriei a declarat stare de urgenţă şi a comunicat că numeroase persoane sunt blocate.

Our thoughts are with the victims & their families after the devastating earthquake that hit Türkiye & Syria. I convey Romania’s heartfelt condolences to the families of the victims & fast recovery of the injured people. ????????stands in solidarity with those affected by this tragedy.