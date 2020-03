'Le Serviteur', proiectul cineastului Marian Crişan, a fost selectat în programul Atelier al Cannes Cinéfondation

„Le Serviteur”, proiect al cineastului Marian Crişan, se numără între cele 15 titluri selectate în programul Atelier al Cannes Cinéfondation, care urmează să aibă loc în perioada 14 - 21 mai.

Întâlnirea coproducătorilor, ajunsă la a 16-a ediţie, va găzdui anul acesta 16 regizori ale căror proiecte au fost considerate promiţătoare, se arată într-un comunicat de presă, conform News.ro.

Împreună cu producătorii, regizorii îşi vor putea întâlni eventualii parteneri - pas necesar pentru finalizare proiectelor şi demararea producţiilor.

Programul a fost creat în 2005 pentru a stimula realizarea de filme şi încuraja cineaştii emergenţi. Până în prezent, din 233 de proiecte 171 au fost lansare în cinematografe, iar 14 sunt acum în preproducţie.

Pentru ediţia de anul acesta au fost selectate 15 proiecte din 15 ţări - China, Columbia, Egipt, Grecia, India, Macedonia de Nord, Malaysia, Olanda, Filipine, România, Marea Britanie, Serbia, Suedia, Turcia şi Yemen.

În listă sunt incluşi cineaşti ca Teona Strugar Mitevska, care a câştigat mai multe premii pentru „God Exists, Her Name is Petrunya” (2019), Mohamed Siam şi Sara Ishaq.

Marian Crişan, născut pe 8 septembrie 1976, la Salonta, este cunoscut pentru scurtmetrajul „Megatron” (2008), distins cu Palme d'Or la Cannes, şi desemnat cea mai bună producţie de gen la Stockholm Film Festival.

Lungmetrajul lui de debut, „Morgen” (2010), i-a adus lui Crişan premiul pentru cea mai bună regie şi premiul FIPRESCI la Thessaloniki Film Festival, trofeul pentru cel mai bun regizor, la Wiesbaden goEast, şi cinci premii la Festivalul de Film de la Locarno. Lui i-au urmat „Rocker” (2012), regizat împreună cu Anca Puiu, prezentat în premieră la San Sebastian IFF, şi „Orizont”, cu un scenariu inspirat de nuvela „Moara cu Noroc”, de Ioan Slavici.

Cea de-a 73-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes este programată să aibă loc în perioada 12-23 mai.