Liberalii continuă seria mesajelor anti-PSD: PNL păstrează uşa deschisă pentru USR

Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, spune că liberalii păstrează uşa deschisă pentru USR şi că speră la o colaborare şi nu la atacuri reciproce, transmiţându-le useriştilor să se gândească "la ceea ce înseamnă parteneriat cu alte partide, pentru că, aşa cum se poate constata, singur nu reuşeşti", notează Agerpres.

Falcă a transmis mesajul către USR într-o conferinţă de presă susţinută vineri, în care a semnalat şi pericolul pe care din punctul său de vedere îl reprezintă curentul suveranist aflat în creştere în România şi alte ţări europene.

"Eu cred într-o astfel de colaborare (cu USR - n.r.) şi la nivel naţional şi la nivel local. Am demonstrat asta în 2020, când am vrut să colaborăm cu ei. Regretabil este că în 2020 nu ne-am înţeles (...) Atunci când vrei să faci lucruri pentru comunitate, trebuie să fii la putere. Eu cred că au nevoie de parteneri, să agresezi PNL nu este o soluţie. Soluţia este să fim parteneri", a spus Falcă, care a subliniat că liberalii "păstrează uşa deschisă" pentru USR.Preşedintele PNL Arad le aminteşte celor de la USR că "după competiţia electorală trebuie să se creeze majorităţi", iar "în România, la nivel naţional nu a existat un singur partid care să conducă, poate doar în 1990, deci sigur se vor realiza coaliţii"."USR trebuie să se gândească la electoratul lor, să se gândească la ceea ce înseamnă parteneriat cu alte partide, pentru că, aşa cum se poate constata, singur nu reuşeşti", a spus Falcă.El a semnalat şi pericolul pe care l-ar reprezenta politicienii anti-europeni, arătând că partidele pro-europene au argumente în faţa curentului suveranist, dar trebuie să amintească publicului de schimbările produse cu ajutorul fondurilor europene."Există astăzi un curent naţionalist la nivel european, pentru că trăim într-o etapă a crizelor, avem crize înşiruite şi crize suprapuse, marile economii ale Europei sunt în recesiune. În primele şase luni, în România investiţiile au fost realizate din două fonduri: 70% din bani europeni, 30% din bani naţionali. Asta arată direct că fără bani europeni România nu ar avea investiţii majore, nu ar avea creştere economică. De aceea trebuie să te gândeşti în 2024, ca politician şi ca cetăţean, să fii în continuare pro-european. Fără a fi în familia europeană, ritmul de dezvoltare, calitatea serviciilor nu pot să crească", a spus Falcă.Liderul liberal consideră că "partidele extremiste sunt întotdeauna anti-ceva, dar niciodată nu au soluţii pentru a rezolva ceva".Întrebat cum va răspunde PNL curentului suveranist în campaniile electorale care vor urma, Falcă a răspuns: "Rolul politicienilor este să arate imaginea comunităţilor fără investiţiile europene şi schimbările produse cu investiţiile europene. Niciodată România nu ar fi putut să realizeze într-un timp atât de scurt investiţii în sănătate de câteva miliarde de euro, care înseamnă minimum 21 de spitale. Astăzi se lucrează pe fonduri europene la peste 1500 de şcoli, niciodată într-un termen atât de scurt România nu putea să lucreze la 1500 de şcoli. Astăzi se lucrează la 750 kilometri de autostradă, noi nu reuşeam să facem 100 de kilometri. Mai avem nevoie, pentru a combate extremistul, de lideri de încredere care să pună aceste teme în dezbaterea cetăţenilor".În final, Falcă a anunţat că "PNL va intra în etapa de campanie electorală"."La nivel naţional s-a realizat echipa naţională de campanie, în curând vom realiza şi la nivel local o echipă, care, cu mici modificări, va funcţiona pe întreg anul 2024, un an super-electoral, niciodată în istoria României nu am avut cinci duminici de participare la vot", a mai spus preşedintele PNL Arad.