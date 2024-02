Liderul USR, atac fără precedent la adresa șefului DNA: El este în forma de corupție cea mai nocivă!

Preşedintele USR, Cătălin Drulă a vorbit, sâmbătă, la Prima TV, despre părerea sa despre procurorii şi judecătorii „curajoşi” şi despre cei care, în opina sa „răspund puterii politice”. Drulă l-a criticat în termeni duri pe şeful DNA şi a vorbit despre dosare în care magistraţii s-au comportat „convenabil” cu lumea politică, informează News.ro

„Nu-mi place de şeful DNA şi argumentez asta. În schimb, vreau să spun că am o admiraţie deosebită pentru toţi magistraţii cinstiţi şi profesionişti din sistem. Sunt o majoritate numerică, dar o minoritate ca putere în acest sistem de justiţie, din păcate”, a declarat Cătălin Drulă sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv.

Fostul ministru a spus că sunt magistraţi „care îşi fac treaba, magistraţi cinstiţi, procurorii care fac dosarele ca la carte, adică adună probe” pe care îi cataloghează drept „curajoşi” care „se iau de nişte zone de corupţie puternică din stat”.

Drulă susţine că sunt şi magistraţi care „răspund puterii politice”

„În aceeaşi măsură există şi procurori şi judecători care răspund puterii politice. Or, ceea ce am văzut anul trecut cu spălarea de plagiat a domnului Ciucă, cu spălarea de plagiat a domnului Bode, cu închiderea rapidă şi convenabilă a dosarului cu BMW-urile cumpărate cu dedicaţie, avem o instituţie a statului care spune că e o achiziţie făcută cu dedicaţie, de cei care sunt cu fondurile europene (...) şi procurorul Voineag (şeful DNA – n.r.) care s-a comportat extrem de convenabil cu actuala putere şi, pe de altă parte, a întreprins acţiuni politice şi fără substanţă judiciară împotriva opoziţiei. Dacă vă uitaţi la domnul Voineag (...) n-am mai văzut de când e DNA-ul, din 2003, de când se numea chiar PNA, nu am mai văzut vreun şef al DNA sau al Parchetului General care să fie atât de politician în exprimare. Atacă opoziţia. Domnul Ghinea a ţinut o conferinţă de presă. Domnul (Voineag - n.r.) spunea: ”Se joacă unii pe aici, prin faţa DNA cu maşinuţele”! Bravo, ai punctat, eşti ca Mihai Tudose, dar tu nu eşti politician, tu ar trebui să ai nişte obligaţii de reţinere! După care intră în detaliile unor dosare într-un mod absolut defensiv, cu nişte răspunsuri de-astea, nu ştiu dacă aţi observat, are nişte ticuri verbale, spune «răspuns final» (...) Se vede din tot comportamentul, din afirmaţiile pe care le face, din felul cum merge acolo ca un avocat al domnului Bode şi spune:”Dom-le, până la urmă mai erau vreo două modele care ar fi putut să intre”, poate că şi centimetrii ăştia de la maşină, adică intră în nişte detalii, după care minte”, adaugă preşedintele USR.

Voineag are o carieră aservită politic

Drulă l-a catalogat pe şeful DNA, Marius Voineag, drept „un om cu o carieră servilă actualei puteri, care strică imaginea acestei instituţii”

„Ştiţi foarte bine că predecesorul său, domnul Bologa, care a fost timp de trei ani şi care, din toate semnalele pe care le avem, rapoartele pe justiţie, a fost un om care a condus corect această instituţie şi-a dorit încă un mandat. Or, cutuma este trei plus trei (ani de mandat – n.r.), dacă nu e ceva în neregulă cu un procuror nu-l schimbi! Or, doamna Gorghiu, domnul Predoiu, domnul Iohannis şi-a dorit un procuror convenabil pentru PNL şi l-a primit. Spălat Bode, spălat Ciucă, atacată opoziţia, create dosare complet fake – uitaţi-vă la aceste dosare împotriva lui Vlad Voiculescu, împotriva colegei mele Flavia Boghiu (viceprimarul municipiului Braşov, anchetat de DNA – n.r.) care nu au un leu de ceva, mită”, adaugă Cătălin Drulă.

Acesta mai spune, despre şeful DNA, că „pare că are o problemă cu opoziţia din România” şi că acuză „oameni nevinovaţi fără niciun fel de probe”.

„Eu nu cred că va sfârşi bine domnul Voineag cu această atitudine. (...) E o formă de corupţie din cea mai nocivă, într-o societate, ca un magistrat să nu-şi facă treaba cu cinste, ca un magistrat să persecute pe nedrept un nevinovat sau să scape un vinovat. Este cea mai profundă formă de corupţie dintr-o societate. Să ştiţi că justiţie aparentă are şi Putin, justiţie aparentă are şi Lukaşenko! Şi Ceauşescu avea, existau procurori, judecători. E lucrul care slăbeşte încrederea oamenilor n sistemul de justiţie cel mai rău!”, conchide Cătălin Drulă.

Drulă mai spune: „Întotdeauna am fost alături de justiţie, iar principiul care nu se schimbă este cel al dreptăţii”.

Nu este pentru prima dată când liderul USR face afirmaţii critice la adresa unei părţi a justiţiei din România. Anterior, afirmaţiile lui Drulă cu privire la activitatea DNA au fost analizate de Consiliul Superior al Magistraturii care a considerat că acestea „tind să contureze impresia negativă asupra sistemului de justiţie din România şi să influenţeze opinia publică”.

În decembrie anul trecut, Consiliul Superior al Magistraturii, care a sesizat Inspecţia Judiciară „pentru efectuarea de verificări, în vederea apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor” în urma afirmaţiilor preşedintelui USR, Cătălin Drulă, privind ancheta deschisă de DNA în cazul achiziţiei vaccinurilor anti-COVID în care au fost puşi sub acuzare fostul premier Florin Cîţu şi doi foşti miniştri ai Sănătăţii, Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă, anunţă că în cazul afirmaţiilor lui Drulă „au fost depăşite” limitele libertăţii de exprimare, „fiind afectată independenţa procurorilor”. „Secţia pentru procurori constată că afirmaţiile transmise, formulate într-o modalitate agresivă, fără bază factuală, cu depăşirea limitelor admisibile ale discursului public, sunt de natură a intimida şi afecta grav independenţa procurorilor implicaţi în derularea procedurilor judiciare”, a concluzionat CSM.