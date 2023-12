Lisandro Martinez, accidentat pe 20 septembrie, într-un meci contra lui Bayern Munchen, în Liga Campionilor, ar urma să revină pe gazon în luna ianuarie

Fundaşul argentinian Lisandro Martinez, accidentat pe 20 septembrie, într-un meci contra lui Bayern Munchen, în Liga Campionilor la fotbal, ar urma să revină pe gazon în luna ianuarie, a anunţat clubul Manchester United, citat de EFE.

''Recuperarea mea merge foarte bine. Mă simt puternic, fac toate lucrurile corect. Trebuie să avem răbdare. Ştiu că mă voi întoarce în curând, dar este nevoie de timp şi avem nevoie de răbdare'', a spus Martinez în media clubului, care speră să poată conta pe el în ianuarie dacă lucrurile continuă să meargă bine.

Din cauza accidentării lui Martinez, United a fost nevoit să jongleze cu fundaşii centrali, Harry Maguire, Raphael Varane şi Victor Lindelof, care au avut şi ei probleme fizice în prima jumătate a sezonului. Acest lucru l-a forţat pe antrenorul Erik ten Hag să folosească zece perechi diferite de fundaşi centrali până în acest moment al sezonului.

''Este foarte greu când ai două accidentări şi eşti absent şase sau şapte luni. Dar mă simt puternic mental. În familia mea am învăţat valori pentru a nu renunţa niciodată, aşa că asta nu m-a făcut decât să mă întăresc. Este greu, dar nu există scuze'', a adăugat Martinez, 25 ani, care are 16 selecţii la naţionala Argentinei.Martinez a fost transferat de United în iulie 2022 de la Ajax Amsterdam pentru aproape 50 de milioane de lire sterline plus bonusuri. În aprilie 2023, el a suferit o primă accidentare la piciorul drept într-un meci cu Sevilla din Europa League.