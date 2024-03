Lista femeilor deținute politic care zac în închisorile din Rusia din motive politice (Meduza)

Sute de persoane se află în detenţie în închisorile din Rusia din motive politice. Dar deţinuţii de conștiință sunt cel mai des daţi uitării, comparativ cu restul deţinuţilor. De Ziua Internaţională a Femeii, 8 martie, publicaţia Meduza a dat publicităţii o listă cu femeile deținute politic și mai multe modalități de a le face viața puțin mai favorabilă şi mai bună, relatează Rador Radio România.

Artista Saşa Skocilenko este acuzată de autorităţile din Rusia că a difuzat informaţii 'false' despre armata rusă, Judecătoria Vasileostrovsk din Sankt Petersburg a decis pe 13 noiembrie 2023 să o condamne la închisoare.

Potrivit Proiectului OVD-Info, din 2012, peste trei mii de persoane au fost supuse urmăririi penale, motivate politic, de către autoritățile ruse. Peste 500 dintre aceste persoane sunt femei.

În ziua de 8 Martie, Ziua Internaţională a Femeii, marcată pe 8 martie, care a fost la începuturi o expresie a luptei femeilor pentru drepturi egale cu bărbaţii, pentru condiţii de muncă mai bune, dar şi pentru salarii mai mari şi dreptul la vot, Meduza le-a cerut activiștilor pentru drepturile omului să întocmească o listă cu femeile deţinute politic din Rusia. Lista lor cuprinde 91 de nume.

Acestea sunt acuzate de infracțiuni foarte diferite, dar toate aceste cazuri au legătură cu politica sau cu activitățile anti-război, iar pedepsele sunt nedrepte. Oricine poate sprijini femeile deținute politic din Rusia, scriind un mesaj de susţinere sau efectuând un transfer de bani avocaților care le apără.

Activiștii pentru drepturile omului subliniază că o persoană este recunoscută drept deţinut politic, indiferent de opiniile și declarațiile sale politice. Acest statut nu reprezintă, de asemenea, o susținere a acțiunilor altcuiva. Din păcate, este posibil ca această listă să nu fie una completă. Vă rugăm să contactați Meduza dacă consideraţi că ar trebui incluși și alți deţinuţi politici: reports@meduza.io

Lista femeilor din Rusia considerate deţinute politic.

Este vorba despre doamnele care se află în momentul de faţă în închisorile din Rusia.

Din păcate, Meduza nu dispune de toate informațiile cu privire la datele biografice și activitățile tuturor celor incluse pe această listă:

1. Lilia Cianîşeva (coordonator al sediului Navalnîi din Ufa, condamnată pentru 'extremism')

2. Liudmila Razumova (artist plastic, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă)

3. Aleksandra Skocilenko (artist plastic, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă)

4. Ksenia Fadeeva (coordonator al sediului Navalnîi din Tomsk, condamnată pentru 'extremism')

5. Viktoria Petrova (director de proiect, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă, este internată pentru tratament obligatoriu într-un spital de psihiatrie)

6. Zarifa Sautieva (director adjunct al Complexului Memorial al Victimelor Represiunilor din Republica Ingușetia, unul dintre liderii protestului inguș împotriva noii granițe cu R.Cecenia, condamnată pentru 'extremism')

7. Maria Ponomarenko (jurnalista de la RusNews, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă)

8. Olga Smirnova (activistă a Rezistenței Pașnice, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă)

9. Natalia Filonova (activistă, condamnată pentru că i-a 'agresat' pe polițişti cu un pix)

10. Alsou Kurmaşeva (jurnalist, cetățean american, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă şi 'nerespectarea normelor impuse pentru un agent străin')

11. Daria Poliudova (liderul Rezistenței de stânga, condamnată pentru 'extremism')

12. Irina Danilovici (asistentă și activistă civică din Crimeea, condamnată pentru 'depozitarea unui material explozibili' într-o trusă pentru ochelari)

13. Parvinahan Abuzarova (blogger și designer, condamnată pentru 'apeluri la acțiuni îndreptate împotriva securității Federației Ruse')

14. Nina Slobodcikova (antreprenor, condamnată pentru 'trădare' din cauza unei donații acordate Forțelor Armate ale Ucrainei)

15. Tamara Parşina (specialist IT, condamnată pentru 'trădare' din cauza unei donații acordate Forțelor Armate ale Ucrainei)

16. Ramilia Saitova (activist, condamnată pentru 'trădare' din cauza unei donații acordate Forțelor Armate ale Ucrainei)

17. Ksenia Karelina (cetățean american, condamnată pentru 'trădare' din cauza unei donații acordate Forțelor Armate ale Ucrainei)

18. Anna Alexandrova (hair styling, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă)

19. Anna Arhipova (studentă, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă și pentru 'extremism')

20. Viktoria Gonciarova (condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă și pentru 'extremism')

21. Elena Rodina (condamnată pentru 'justificarea terorismului', este în tratament obligatoriu într-un spital de psihiatrie)

22. Olga Trifonova (condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă, este sub tratament obligatoriu într-un spital de psihiatrie)

23. Pauline Roots (condamnată pentru 'justificarea terorismului')

24. Valeria Zotova (condamnată pentru 'tentativă de atac terorist')

25. Evghenia Maiboroda (pensionară, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă)

26. Polina Evtuşenko (condamnată pentru 'trădare', pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă, pentrru 'reabilitarea nazismului' şi pentru 'justificarea terorismului')

27. Viktoria Roşcina (cetăţean al Ucrainei, jurnalistă, dată dispărută pe teritoriul ocupat de ruşi)

28. Iana Suvorova (cetățean al Ucrainei, jurnalist, condamnată pentru 'apeluri la comiterea de atacuri teroriste')

29. Antonina Zimina (condamnată pentru 'trădare', în urma publicării unor fotografii de la nuntă)

30. Galina Dovgopolaia (pensionar, cetățean al Ucrainei, condamnată pentru 'trădare')

31. Valeria Goldenberg (pensionar, condamnată pentru profanarea mormântului unui participant la războiul împotriva Ucrainei)

32. Corina Ţurcan (șefa unității de tranzacționare și membru al Consiliului de administrație al PJSC Inter RAO, condamnată pentru 'spionaj')

33. Anna Safronova (adepta Martorilor lui Iehova; condamnată pentru 'extremism')

34. Elena Avramova (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

35. Anna Bajutova (blogger, condamnată pentru difuzarea de informaţii 'știri false' despre armata rusă)

36. Evgenia Berkovich (director, condamnată pentru 'justificarea terorismului')

37. Svetlana Petriiciuk (dramaturg, condamnată pentru 'justificarea terorismului')

38. Alena Bondarciuk (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

39. Natalia Golfiner (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

40. Daria Kozîreva ('discreditarea armatei')

41. Vladislava Maiboroda (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

42. Maria Mehedova (medic pediatru, condamnată pentru 'justificarea terorismulu')

43. Irina Mogitici (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

44. Zarema Musaeva (mama activistului cecen Abubakar Iangulbaev, condamnată pentru 'fraudă' și 'folosirea violenței împotriva unui ofițer de poliție')

45. Tatiana Moskalenko (pensionar, condamnată pentru 'apeluri la activități îndreptate împotriva securității statului')

46. ​​​​Alina Olehnovici (susținător al lui Navalnîi, condamnată pentru participare la activităţile unei 'comunităţi extremiste')

47. Lilia Pavrianidis (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

48. Nina Bondarenko (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

49. Natalia Pridatcenko (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

50. Lilia Rudenko (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

51. Maria Semerenko (designer, condamnată pentru difuzare de informaţii 'false' despre armată, este sub tratament obligatoriu într-un spital de psihiatrie)

52. Marina Tekin (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

53. Victoria Tkachenko (cetățean al Ucrainei, a luptat în regimentul Azov, condamnată pentru 'terorism')

54. Irina Andina (fost polițist, condamnată în dosarul 'avocatul poporului poliției' Vladimir Voronţov)

55. Alena Krîlova (participantă a Mișcării Rezistență de Stânga, condamnată pentru 'extremism')

56. Marina Melihova (antreprenor, condamnată pentru 'discreditarea armatei')

57. Ketevan Haraidze (fost deputat municipal al districtului Tverskoi din Moscova, condamnată pentru 'fraudă')

58. Elena Nikulina (Martorii lui Iehova, condamnată pentru 'extremism')

59. Olga Paniuta (Martorii lui Iehova, condamnată pentru 'extremism')

60. Gulcehra Reşetnikova (antreprenor, condamnată pentru 'finanțarea unei formațiuni armate interzise prin legislaţia federală')

61. Marina Ciaplîkina (Martorii lui Iehova, condamnată pentru 'extremism')

62. Oksana Ciauşova (Martorii lui Iehova, condamnată pentru 'extremism')

63. Liudmila Şcekoldina (Martorii lui Iehova, condamnată pentru 'extremism')

64. Aeksandra Baiazitova (blogger, condamnată pentru 'extorcare')

65. Olga Arharova (blogger, condamnată pentru 'extorcare')

66. Daria Trepova (condamnată pentru 'terorism';)

67. Anastasia Diudaeva (artist, condamnată pentru 'apeluri la terorism')

68. Irina Izmailova (activist de mediu, condamnată pentru 'producerea de explozivi')

69. Alena Katorjnîh (studentă, condamnată pentru incendierea biroului militar de înregistrare și înrolare)

70. Nadejda Kornilova (pensionar, condamnată pentru tentativă de incendiere a biroului militar de înregistrare și înrolare)

71. Irina Navalnaia (cetăţean al Ucrainei, acuzată că a încercat să comită un atac terorist la Mariupol)

72. Veronika Netunaeva (avocat, condamnată pentru 'pregătirea unui atac terorist')

73. Nadejda Rossinskaia (Nadine Greisler; voluntar, condamnată pentru 'apeluri publice pentru activități îndreptate împotriva securității statului')

74. Nadejda Şuşaro (pensionar, condamnată pentru incendierea biroului militar de înregistrare și înrolare)

75. Kristina Liubaşenko (cetățean al Ucrainei, condamnată pentru 'participarea la activitățile unei organizații teroriste')

76. Alfinur Rahmatullina (condamnată pentru 'participarea la revolte în masă')

77. Sania Uzîanbaeva (condamnată pentru 'participarea la revolte în masă')

78. Janna Cernova (activistă, condamnată pentru 'înclinație către tulburările în masă')

79. Ekaterina Zavalişina (antreprenor, condamnată pentru 'trădare')

80. Elena Işciuk (cetățean al Ucrainei, condamnată pentru 'spionaj')

81. Nika Novak (jurnalist, condamnată pentru 'trădare')

82. Anna Suhonosova (condamnată pentru 'spionaj')

83. Lenea Umerova (condamnată pentru 'spionaj')

84. Oksana Fedorova (condamnată pentru 'spionaj')

85. Ianina Akulova (cetățean al Ucrainei, (condamnată pentru 'pregătirea unui atac terorist')

86. Sohia Angel-Barokko (blogger video, condamnată pentru 'insultarea sentimentelor credincioșilor' și 'justificarea terorismului')

87. Elena Belaia (medic, (condamnată pentru asasinarea unui nou-născut)

88. Elina Suşkevici (medic, condamnată pentru uciderea unui nou-născut)

89. Ulkar Gaşimova (activistă, condamnată pentru 'justificarea terorismului')

90. Irina Gorobţova (activistă, cetaţean al Ucrainei, rapita de armata rusă)

91. Natalia Verhova (antreprenor, condamnată pentru 'fraudă')

Vă vom vorbi separat despre femeile deţinute politic în închisorile din Rusia nu doar în ziua de 8 martie. Le este deosebit de dificil să execute pedepsele nemeritate în colonii și închisori. Femeile din coloniile ruseşti sunt abandonate mult mai des, comparativ cu bărbații. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, acestea sunt vizitate mult mai rar și li se transmit mult mai rar colete, notează proiectul 'Sprijin pentru deținuții politici. Memorial'. Produsele de igienă pe care femeile le primesc în închisoare de multe ori nu acoperă nici măcar nevoile de bază; capacitatea de a obține ceva din lumea exterioară este foarte limitată.

Este foarte important să li se scrie deţinutelor politic. Pe lângă sprijin, atenția venită din exterior ajută la protejarea beneficiarului în închisoare. Corespondența, evident, susține moralul deţuinuţilor și îi ajută să suporte greutățile din detenţie. Dar acesta nu este singurul lucru important. Când scrisorile sosesc constant (și mai ales dacă sunt multe), atât administrația arestului preventiv, cât și deținuții încearcă să nu facă presiuni asupra persoanei. Ei înțeleg că el are o legătură cu exteriorul și dacă se întâmplă ceva, va deveni imediat cunoscut acest fapt

Puteți afla adresa coloniei și alte informații necesare despre un deținut politic, de exemplu, pe site-ul Memorial: trebuie doar să vă introduceți numele și prenumele în bara de căutare. De asemenea, puteți utiliza baza de date a deținuților politici din proiectul pentru drepturile omului OVD-Info sau puteți căuta grupuri de sprijin pentru o anumită femeie pe rețelele de socializare.