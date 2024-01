Lovitură grea pentru Hezbollah - Un șef al forțelor de elită ar fi fost ucis de israelieni

Nu există niciun comentariu imediat din partea Israelului.

Rapoartele din Liban indică că oficialul a fost ucis când o rachetă a lovit o mașină în care se afla.

Surse libaneze spun că uciderea unui comandant superior din forța de elită Radwan a Hezbollah într-o aparentă lovitură israeliană este o lovitură „dureroasă” pentru gruparea teroristă.

Surse de securitate l-au identificat drept Wissam al-Tawil, șeful adjunct al unei unități din cadrul forței Radwan. Ei spun că el și un alt luptător Hezbollah au fost uciși când mașina lor a fost lovită într-o lovitură în satul libanez Majdal Selm.

„Este o lovitură foarte dureroasă”, a declarat una dintre sursele de securitate pentru Reuters. Un altul a spus: „Lucrurile vor izbucni acum”.

Comandantul „a avut un rol principal în gestionarea operațiunilor Hezbollah din sud”, a declarat un oficial de securitate pentru AFP, care a cerut anonimatul din motive de securitate, adăugând că „a fost ucis într-un raid israelian care a vizat mașina lui în sud”.

Forța al-Hajj Radwan este o unitate de forțe speciale de operațiuni din Hezbollah. Misiunea sa principală este să se infiltreze pe teritoriul Israelului, cu o atenție specială Galileii și nordului Israelului.

Hezbollah a antrenat luptători din forțele speciale încă din anii 1990, care fac astăzi parte din Unitatea Radwan. Ei au o experiență deosebită în raiduri și tactici de unități mici[2] și, conform Hezbollah, efectuează „amuscade, asasinate sau operațiuni care necesită infiltrare profundă”.

Unitatea, înființată în 2008, servește ca bază organizațională și operațională pentru unitățile specializate ale Hezbollah. Potrivit mai multor surse, implicarea în războiul civil sirian i-a oferit lui Hezbollah în general, și Forței Radwan în special, o experiență semnificativă pe câmpul de luptă și coordonarea armelor de luptă la o scară mai mare. Potrivit cercetătorului israelian Dima Adamsky, cooperarea cu forțele armate regulate avansate din Siria a permis Forței Radwan să treacă de la infanterie avansată la forță de comando, capabilă să obțină efecte operaționale și strategice semnificative într-un război împotriva Israelului.

