Lovitură pentru Klaus Iohannis - Germania anunță pe cine susține pentru funcția de secretar general NATO

„Cancelarul Scholz susține nominalizarea lui Mark Rutte ca nou secretar general al NATO. Experiența imensă a lui Mark Rutte, expertiza vastă în materie de politică de securitate și abilitățile diplomatice profunde fac din el un candidat extraordinar pentru această funcție”, se arată într-un mesaj publicat pe contul oficial de X (fostul Twitter) al delegației Germaniei la NATO.

