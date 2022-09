Lucian Ionescu, analiză care face lumină, după incidentele de la Târgu Jiu: jucătorii și staff-ul am fost umpluți de scuipat

Directorul de comunicare al clubului Rapid, Lucian Ionescu, face o analiză în care abordează chestiunile de ordin organizatoric, ca urmare a incidentelor de la meciul dintre Rapid și FCU Craiova. Ionescu a explicat că multe lucruri s-au relatat eronat în presă, dar când vine vorba despre organzitorii partidei, carențele dovedite de FCU Craiova trebuie să aibă repercusiuni legale.

”Am analizat evenimentele de la Târgu Jiu și mă exprim strict personal. Nu m-am repezit să judec la cald de teamă să nu fiu subiectiv. Am vizionat relatările presei, precum și filmările. Sunt multe lucruri relatate eronat, voit sau nu.

Totul a început cu încercarea de vandalizare a autocarului nostru. Apoi cu șicanele transformate în comportament infect îndreptate către Galeria Rapidului. Scandări rasiste alimentate inclusiv de la stația stadionului. Încercări de furat steaguri și bannere. Regii ieftine, fără sorți de izbândă, dar cu gaze lacrimogene și pulane pentru care organizatorii, în speță gazdele, trebuie să plătească legal.

Am fost parte integrantă din ceea ce s-a întâmplat în zona vestiarelor. Deși meciul se desfășura pe un stadion, zice-se neutru, la Târgu Jiu, din punct de vedere organizatoric ce se întâmpla în zona aceea era rupt din junglă.

Într-un perimetru delimitat strict pentru presa deținătoare de drepturi și pentru componenții celor două echipe, locul era populat de primate fără vreo funcție oficială în cadrul vreunui club din Craiova. Conform regulamentelor emise de forurile fotbalistice, accesul în acel perimetru (dincolo de jucători) este permis numai persoanelor care au agățat de gât un ecuson emis special pentru acea zonă! Precizez că niciun personaj rostogolit din tribună nu poseda vreun ecuson, probabil nici măcar un CI.

În drumul parcurs de la peluza rapidistă până la intrarea către vestiare, jucători și staff am fost înjurați și acoperiți de salivă. Sigur, cică așa e la fotbal! Dar ce să vezi?! La intrarea către vestiare unde trebuia să fie un tunel de protecție, acesta nu exista.

În spațiul cu zona de flash-uri pentru televiziuni, zona vestiare, s-a declanșat totul. Așa cum spuneam, acolo unde precizam că regulamentul este foarte strict din punct de vedere al prezenței, personaje dubioase fără vreo funcție în cadrul clubului gazdă au provocat și instigat premeditat la scandal. După care primatele au sărit la bătaie.

Atrag atenția că fotbalistul și căpitanul Rapidului, Cristian Săpunaru nu a lovit pe nimeni, așa cum în mod fals a fost speculat!

Probabil că lucrurile ar fi luat o altă turnură, chiar tragică, într-un loc în care se desfășurau acele primate, aflate poate sub influența alcoolului sau chiar înarmate. Din fericire, lotul Rapidului a fost protejat de câteva persoane pregătite pentru astfel de situații. Persoane profesioniste care nu au recurs la violență, ne-au îndreptat forțat și oarecum grupat către vestiar și ne-au protejat apoi până la plecare.

Personal țin să le mulțumesc, atât lor, cât și celui care a făcut posibilă prezența lor!

Am revenit în civilizație undeva către orele 7.00 ale dimineții. Sigur că nu puteam dormi, așa că am revizionat un film vechi, dar bun. Se numește “Eyes for eyes”.”, scrie Lucian Ionescu.