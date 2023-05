Lucrari semnate Grigorescu expuse in premiera

Muzeul National de Arta al Romaniei expune in premiera o serie de lucrari semnate Grigorescu si ofera astfel o incursiune inedita in opera artistului, in evolutia stilului picturilor sale.

Expoziția reprezintă o incursiune în creația lui Nicolae Grigorescu. Pornind de la peisajele ce evocă Barbizonul și până la portretele țăranilor.

„Are un scenariu ce vizează povestea ultimilor ani petrecuți în România, după întoarcerea lui din Franța, în 1890. El a adus experiența Barbizonului, unde a descoperit interesul pentru natură, pentru viața oamenilor simpli. S-a întors în România, care deja devenise regat – o țară în plin proces de consolidare națională

