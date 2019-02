Ludovic Orban: Demersul președintelui de a sesiza la CCR Legea bugetului de stat este unul legitim

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că liberalii consideră demersul președintelui Klaus Iohannis de a sesiza la CCR Legea bugetului de stat unul legitim și că bugetul nu corespunde așteptărilor românilor. PNL solicită, de asemenea, Curții Constituționale să judece sesizarea „cu celeritate”, scrie Mediafax.

„ PNL salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a ataca la Curtea Constituțională Legea bugetului de stat. Îl considerăm un demers legitim, perfect fundamentat și indispensabil pentru a readuce bugetul de stat în realitatea economică a României și la adevărurile care există în economia românească. Timp de trei luni liderii PSD-ALDE au întârziat să vină cu o lege a bugetului de stat. (...) Solicităm CCR să judece cu celeritate și să se aplece cu maximă seriozitate asupra obiecțiilor de neconstituționalitate formulate de președinte. Nu putem acceptă o Lege a bugetului de stat atâta timp cât previziunile care stau la bază acestei legi sunt în contradicție cu previziunile Comisiei Europene, fără că guvernul să aducă argumente pentru aceste diferențe. Considerăm că legea bugetului de stat este o lege care nu asigură suportul necesar pentru susținerea investițiilor atât la nivel național cât și la nivelul localităților. Prin acest buget nu se oferă nicio garanție că se va realiză vreun tronson important. Actualul buget nu oferă resursele necesare pentru construirea spitalelor regionale”, a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă.

Liderul PNL a amintit avertizările cu care a venit în timpul dezbaterii Legii bugetului de stat în Parlament.

„Atunci când PNL a cerut în ianuarie convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea acestor două legi fundamentale, domnul Dragnea și domnul Tăriceanu au preferat să plece în vacanțe în destinații exotice. Pe toată perioadă dezbaterii Legii bugetului am avertizat că acest buget este un buget mincinos, care se bazează pe date false, care nu are la bază realități economice. Am avertizat că este încălcat tratatul la care România este parte, pact de stabilitate și creștere. Este încălcată prevederea de asigurare a unui deficit structural de maxim 1%. Am avertizat că nu se ține cont de prevederile legii care reglementează obligațiile fiscale în ceea ce privește alcătuirea legii bugetului de stat. De asemenea că nu există un aviz din partea Consiliului fiscal. De asemenea am avertizat că acest buget încalcă autonomia locală și duce la al doilea an consecutiv în care comunitățile locale sunt jefuite de Guvern. Toate aceste avertismente ale PNL au fost ignorate de către coaliția guvernamentală. Au făcut o sege a bugetului de stat care nu oferă nicio garanție pentru dezvoltarea României și riscă să aducă România în criză”, a adăugat Orban.

Întrebat dacă și PNL va sesiza la Curtea Constituțională Legea bugetului de stat, Ludovic Orban a afirmat că nu este necesar.

„În mare parte temeiurile de neconstituționalitate identificate de specialiștii noștri sunt formulate și sesizate de președinte. Nu mai are rost să atacăm și noi la CCR”, a conchis liderul PNL.



El a afirmat că „pe lângă temeiurile de neconstituționalitate mai există extrem de multe alte vicii de fond ale actualului buget și actualul buget cu siguranță nu răspunde așteptărilor și nevoilor societății românești”.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că sesizează la CCR Legea bugetului de stat pe 2019. El a afirmat că ”guvernarea PSD a eșuat”, anunțând că cere CCR o analiză și pe Legea de aprobării plafoanelor.

”Bugetul rușinii naționale nu doar că pune în pericol economia românească, dar are aspecte clare de neconstituționalitate. Nu se respectă obligații asumate de România față de UE, din care face parte. Se încalcă unele drepturi fundamentale, s-a ignorat rolul Consiliului Fiscal, se aduce atingere principiului descentralizării și principiului subsidiarității. Pentru toate acestea, voi sesiza astăzi (vineri - n.r.) Curtea Constituțională a României pe bugetul 2019, bugetul rușinii naționale”, a declarat Klaus Iohannis.