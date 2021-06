Ludovic Orban îl atacă pe Florin Cîțu: Să vorbeşti de suflu nou cu o echipă care îi are pe Gorghiu, Turcan, Boc, Flutur, Roman, Dobre...

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a referit sâmbătă la ”suflul nou” din partid de care amintesc cei care îl susţin pe Florin Cîţu petru şefia PNL, însă a afirmat că acest suflu nou trebuie definit, mai ales când în echipă sunt nume vechi ale partidului.

”Dacă se uită cineva la cei patru ani în care am condus PNL, parcă chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiţi la primarii aleşi, dacă te uiţi la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiţi la grupurile parlamentare care au foarte mulţi tineri, eu chiar am adus un suflu noi. Acuma, sigur că să vorbeşti de un suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman şi aşa mai departe, ca să nu fac o listă chiar , să vorbeşti de un suflu nou, mă rog, trebuie definit ce însemană un suflu nou. Ştiţi, eu sunt un om modern, un om care întotdeauna m-am adaptat, care am încercat întotdeauna să văd, să mă mişc în sensul în care se mişcă societatea şi la fel au fost foarte mulţi dintre colaboratorii mei şi eu cred că aşa e normal, aşa e firesc, orice instituţie trebuie să se adapteze”, a declarat Orban.

Ludovic Orban a mai declarat că el poate să asigure evoluţia în pas cu vremea, dar că nu poate pretinde că vrea un nou suflu în partid.

”Normal că există o... în fiecare organizaţie este o nevoie de organizare, de adaptare, de evoluţie în pas cu vremea, iar eu chiar pot să asigur această evoluţie în pas cu vremea, dar nu pretind că vreau un suflu nou. Eu mă bizui în egală măsură pe oameni cu experienţă. Evident că trebuie îmbinate experienţa cu înţelepciunea, cu curajul”, a declarat Orban.

În 30 mai, premierul Florin Cîţu a afirmat că este nevoie de ”un suflu nou” în PNL, motiv pentru care a decis să candideze. Alături de el au fost, în momentul anunţului, 40 de lideri ai formaţiunii, între care Raluca Turcan, Emil Boc şi Alina Ghorghiu.