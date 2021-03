Ludovic Orban, prima reacție după adoptarea bugetului: În ciuda discursurilor populiste, este unul al investiţiilor şi al dezvoltării, nu al austeritătii

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis, marţi seară, că, în ciuda discursurilor populiste, ”bugetul pe 2021 este unul al investiţiilor şi al dezvoltării, nu al austeritătii”, fiind construit ţinând cont de rigorile impuse de Tratatul UE şi de faptul că există declansată procedura de deficit excesiv, anunță news.ro.

”Parlamentul României, cu nouă majoritate de dreapta, a dat votul, astăzi, după două zile de dezbateri, pe legea bugetului de stat şi pe legea bugetului asigurărilor sociale pentru 2021. Principalul obiectiv al legii bugetului, asumat de coaliţia PNL, USR-PLUS şi UDMR este relansarea economică, care să se bazeze pe o creştere a investiţiilor, a absorbţiei fondurilor europene, şi pe o adoptare cât mai rapidă a Planului Naţional de Relansare şi Rezilientă”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Ludovic Orban.

Acesta a afirmat că, în 2020, Guvernul pe care l-a condus ”a gestionat o criză economică generată de pandemie, care s-a manifestat la nivel global”.

”Cu toate acestea, într-o perioadă grea, am reuşit să majorăm pensiile şi alocaţiile, am susţinut angajaţii afectaţi de închiderea activitătilor economice si am asigurat susţinere pentru companii. Bugetul de anul acesta a fost construit ţinând cont de rigorile care sunt impuse de Tratatul UE şi de faptul că există declansată procedura de deficit excesiv şi că atare noi trebuie să respectăm toate ţintele de deficit care au fost negociate cu partenerii noştri din UE. În ciuda discursurilor populiste, bugetul pe 2021 este unul al investiţiilor şi al dezvoltării, nu unul al austeritătii”, a mai scris Orban.

Liderul PNL afirmă că ”anul 2021 trebuie să fie anul care să pună bazele relansării economice, a refacerii graduale a echilibrelor bugetare şi să permită creşterea calitătii serviciilor furnizate către cetătenii români şi creşterea pe bază realistă a veniturilor românilor”.

”Felicit coaliţia de guvernare şi majoritatea parlamentară PNL, USR-PLUS, UDMR pentru implicare şi pentru lucrul intens, în realizarea unui buget responsabil, precum şi colaborarea dintre Parlament şi Guvern, pentru adoptarea acestei legi fundamentale pentru evoluţia ţării noastre. Continuăm, impreună, planul de reforme şi dezvoltare început în 2020”, a mai scris prşedintele Camerei Deputaţilor.