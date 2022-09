Armata ucraineană forțează preluarea orașului strategic Liman. Biroul lui Zelenski crede că e cheia pentru recâștigarea Donbasului (Video)

Oleksi Arestovici, consilier al şefului Preşedinţiei de la Kiev, consideră că, dacă armata ucraineană va reuși să elibereze oraşul Liman din regiunea Donețk, acest lucru va ajuta la accelerarea dezocupării întregului teritoriu al Donbasului.

Potrivit lui Arestovici, deocamdată, armata ucraineană nu poate să elibereze oraşul Liman și să îşi asigure un punct de sprijin pe malul drept al râului Oskil, relatează Rador.

"Dar dacă Forțele Armate ale Ucrainei reuşesc să elibereze Limanul și să mențină un potențial ofensiv suficient pentru a înainta spre linia de lângă Svatove, să organizeze o ”mare bătălie” și să ajungă la Kreminna, atunci întreaga apărare a rușilor din regiunea Lugansk se va prăbuși" - a explicat consilierul, subliniind că, în acest mod, trupele ucrainene vor putea ajunge la granițele de nord ale așa-numitei republici populare Lugansk (LNR).

"Iar dacă luăm ”LNR”, intrăm prin spate în Donețk, deconcetăm ”republicile populare” de Federația Rusă și gata, Donbasul este eliberat. Le e frică de asta ca de foc" - a adăugat Oleksi Arestovici.

De menționat că în ultimele zile armata rusă a adus în zonă trupe speciale și întăriri semnificative.

#Russia sent a huge column of armored vehicles to the defense of Krasny Liman. See footage. #ukraineoffensive pic.twitter.com/pvuIZn6lm4

???????????????? The road to the city of #Liman in the Donetsk direction.

The city is still under Russian control. Despite having numerical superiority AFU troops were unable to take it#Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar #RussianArmy #RussianArmy #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/xb3Wmvswwl