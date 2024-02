Mai puțin de o lună până la Massif. Perioada de înscriere pentru voluntari se apropie de final

Mai este puțin peste o lună până la festivalul Massif, unicul eveniment din Europa Centrală și de Est, care are loc într-o stațiune montană, relatează Rador Radio România.

Din organizarea evenimentului nu vor lipsi nici în acest an tinerii voluntari. Startul înscrierilor voluntarilor s-a dat în luna ianuarie, iar acum au mai rămas doar nouă zile de înscriere.

Cristian George, va fi din nou voluntar la Massif, după ce anul trecut a avut parte de o experiență inedită.

„Experiența de voluntar anul trecut la Festivalul Massif a fost una inedită pentru mine. Pot spune că a fost cel mai frumos voluntariat la care am participat și am participat la mai multe voluntariate prin cadrul platformei Voluntariat Brașov. Am muncit destul de mult în frig, doar că asta n-a contat, pentru că am fost împreună cu echipa noastră și ne-am distrat și la finalul zilei am fost mulțumiți cu efortul muncii noastre a rezultat într-un festival frumos și foarte bine organizat”, a declarat Cristian George

Care sunt condițiile de înscrire pe platformă ne spune Anisia Moței, unul dintre coordonatorii platformei ”Voluntariat Brașov”: „Îți faci cont platforma voluntariat Brașov te înscrii la eveniment, după care urmează un interviu unde vei afla dacă vei fi acceptat sau nu. Bătălia este foarte mare, deoarece sunt doar 150 de locuri disponibile. Singurele condiții pentru înscriere sunt vârsta minimă de 18 ani și participarea la un eveniment de pe platforma noastră. Partea de evenimente se rezolvă foarte ușor, deoarece avem peste 150 de organizații care au pregătit evenimente în diverse domenii, social, cultural și multe altele. A fi voluntar la masiv Massif vine cu foarte multe avantaje, printre care accesul la festival, socializare, prietenii noi, dar mai ales experiență de neuitat”.

Festivalul Massif va avea loc anul acesta în perioada 14-17 martie.