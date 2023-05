Marcel Ciolacu, despre instalarea lui Valeriu Zgonea la ANCOM: 'A fost achitat, trebuie să respectăm drepturile omului'

Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți în Parlament, despre susținerea oferită de social-democrați lui Valeriu Zgonea pentru șefia ANCOM, că acesta nu a fost „reabilitat” de PSD, ci „achitat” de justiție.

„Nu l-am reabilitat. Dar ce a pățit dl Zgonea? Dl Zgonea, stiti foarte bine, ca a fost trimis in judcata, in acel moment s-a retras din spatiul public si ii multumesc pentru acest lucru, cum cred că ar trebui să facă orice demnitar. În acest moment, dl Zgonea este achitat definitv și irevocabil. Cred că trebuie să respectăm și drepturile omului”, a declarat Marcel Ciolacu.

Schimbarea verdictului

Fost lider al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea a fost achitat definitiv pe 11 februarie 2022 în dosarul de trafic de influență în care DNA îl acuzase că a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier judeţean în Buzău într-o importantă funcţie publică. În primă instanță, el fusese condamnat la 3 ani de închisoare cu executare.

„Justiţia a făcut azi dreptate pentru Valeriu Zgonea! Ştiu că nimeni nu îi poate da înapoi timpul pierdut, sănătatea şi suferinţa îndurate în aceşti cinci ani de calvar, dar mă bucur că până la urmă adevărul a ieşit la lumină! Vali Zgonea este un om bun, un social-democrat adevărat, care nu a meritat toate aceste lucruri! Astăzi a ieşit din nou soarele, Vali!", a scris la momentul respectiv, pe Facebook, Marcel Ciolacu.

Decizii etice

Valeriu Zgonea a anunţat, luni, după audierea în comisiile parlamentare pentru candidatura la funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), că soţia sa, care lucrează în instituţie, şi-a dat demisia din funcţia de secretar general, menţionând că este 'o chestiune normală, etică'.



"Eu nu mai sunt în politică de 8 ani. (...) Eu am fost întrebat, m-am analizat, am avut o discuţie acasă şi mi-am asumat această responsabilitate. Cred că competenţele, aptitudinile mele - şi ştiţi foarte bine că şi în Parlament am colaborat cu toate partidele politice - îmi permit să pot să găsesc acele instrumente ca această instituţie să fie respectată şi să-şi facă treaba cu profesionalism", afirmat Zgonea.



El a spus că soţia sa lucrează de 5 ani în această instituţie.



"Ea şi-a depus astăzi demisia din funcţia de secretar general, este o chestiune normală, etică şi nu va influenţa sub nicio formă bunul mers. Dumneavoastră mă ştiţi foarte bine, eu sunt un om care iau deciziile, am principiile mele, câteodată ele sunt judecate greşit sau nu, nu ştiu, dar ştiu să gestionez şi să manageriez o echipă de profesionişti ca cea de la ANCOM", a adăugat Zgonea.