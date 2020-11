Mărturia unui şofer: Cum acţiona mafia permiselor din Suceava, înainte de descinderile DNA

Un șofer din Suceava, victimă a rețelei de la Serviciul de Permise, povestește cum a luat permisul fără să dea bani instructorului, însă după examen, poliţistul l-a chemat și ameninţat că dacă nu îi dă bani va fi rău pentru el în viitor, transmite Mediafax.

De ani de zile, în judeţul Suceava şoferii care vor să dea de permis sunt terorizaţi de instructorii şi poliţiştii care pun presiune asupra lor ca să le dea mită.

Regula nescrisă pe care o ştie oricine din zonă este „Nu dai bani, nu ai permis!”.

Un şofer din judeţul Suceava povestește, pentru Aleph News, experienţa prin care a trecut, cum a luat permisul fără să dea bani, apoi a fost chemat și amenințat chiar de un om al legii. Practic, șoferul a dat traseul pentru categoria A şi nu a făcut nicio greşeală, astfel că poliţistul l-a trecut admis. La o jumătate de oră însă, a fost sunat că i s-a găsit totuşi o greşeală. Şoferul a refuzat să îi dea 250 de euro instructorului, bani care aveau să fie ulterior împărţiti între poliţist şi superiorii săi. Pentru a primi măcar 50 de euro de la şofer, poliţistul l-a ameninţat.

„Ultima oară când am dat de permis a fost acum două luni, pentru categoria A. Instructorul mi-a zis în ziua examenului: 'Măi, omule, dacă vrei să iei traseul, trebuie neapărat să contribui cu ceva. Trebuie să dai ceva bani pentru domnul poliţist dacă vrei să treci, să fie totul bine'. Şi eu i-am zis că nu, că eu ştiu să conduc. Am mers, am dat, totul frumos, nicio greşeală. La sfârşit îmi spune domnul poliţist: 'Da, ai luat examenul'. Totul frumos. Ca mai apoi, după jumătate de oră, să mă sune instructorul să îmi spună: 'Domnul meu, trebuie să vii neapărat să te întâlneşti cu cineva şi să porţi o discuţie'. Mă duc şi ce să vezi?! Domnul poliţist îmi spune că: 'Mie trebuie neapărat să îmi dai nişte bani că eu nu pot să dau din banii mei şi să duc mai departe partea ta'. Şi i-am zis: 'Îmi pare rău eu nu pot să fac aşa ceva'. Mi-a zis: 'Ar fi bine să poţi că altfel ar fi mai rău pentru tine în viitor'. Şi am fost nevoit să dau bani”, povesteşte şoferul.

Șoferul povestește că la început instructorul i-a cerut 250 de euro, dar poliţistul, pentru că a văzut că ştie să conducă, i-a spus că trebuie măcar 50 de euro să dea, să nu se ducă „cu mâna goală“ la șef.

Iar asta nu e tot. Aceste scenarii au loc de ani de zile. Şoferul a mai dat de permis pentru categoria C+E în urmă cu cinci ani şi spune că instructorul nu a vrut nici măcar să îl înscrie la examen până nu a cotizat.

„În trecut, fără să dau bani nici nu mă lăsa să intru la traseu, deci nici nu mă programa instructorul. Când am dat de categoria C+E, asta acum vreo cinci ani, tot aşa. 'Fără să dai ceva eu nu te programez în primul rând şi nici nu are rost să încerci'. Şi mai este şi ca să te poţi programa ca să dai examenul teoretic. Ca să-l dai mai repede trebuie să contribui cu 50 de euro şi îl dai în aceeaşi zi sau ziua următoare, iar pe internet când îţi faci programare te programează peste o lună, două. Se ştie că în judeţul Suceava şi în judeţul Botoşani fără bani la traseu, la proba practică nu ai nicio şansă să iei examenul auto, mai ales categoria B”, spune bărbatul.

DNA a anunțat, vineri, reținerea a 14 persoane, între care un ofițer DGA, șeful de la permise și mai mulți polițiști, în ancheta de la Serviciul Permise Suceava. Șeful de la permise este bănuit că încasa ca mită peste 20.000 euro pe zi.

Reținerile s-au făcut pentru constituire a unui grup infracțional, folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității, luare de mită, dare de mită și spălarea banilor.